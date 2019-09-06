中风，往往会导致重度残疾甚至死亡。 (Keystone)

瑞士巴塞尔科研人员现已发现一种可帮助脑中风患者实现脑部神经再生的关键要素。



来自巴塞尔大学、巴塞尔大学医院以及巴塞尔大学儿童医院的研究人员，日前在小白鼠体内发现一种在病患脑部持续缺氧导致中风之后，在防止脑部形成永久性损伤方面能够起到关键作用的蛋白质。该研究结果已于9月4日发表在学术期刊《自然-通讯》(Nature Communications，英)外部链接上。



任何年龄阶段的人都有可能遭遇的大脑出现急性缺氧，会导致三分之一的发病者自此落下重度残疾甚至死亡。



研究人员通过观察监测发现，在分娩过程中遭遇严重缺氧的新生儿，经过将其脑部降温冷却至35摄氏度，便可有效减少或避免永久性损伤。据研究人员所述，这种治疗方法具有一定的副作用，从而很难适用于中风后的成年人。尽管如此，依然存在一定的可能性，通过使用与降温引发的相同的冷诱导信号传导方式，来帮助成年中风病患防止出现永久性脑部损伤。

为此，科研人员致力于研究一种被命名为RBM3的”冷休克“蛋白质的效果和作用，这种蛋白质在体温降低时，蛋白合成会明显增加。在对小白鼠的研究观测中，科学家们现已能够论证，冷休克蛋白在患者中风后的脑部神经干细胞的存活与增殖中，能起到关键作用。

Keystone-SDA/jc

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