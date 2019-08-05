完全拆除米勒貝格核電廠還需要15年時間。 (sda-ats)

倒計時正式開始！再過大約150天，瑞士的一座核電廠將實行最終斷網，預計隨後開始的拆除工程會持續15年。這將是一項例行公事的作業，不過……



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對經營米勒貝格(Mühleberg)核電廠的伯爾尼BKW電力公司(多語)外部链接來說，把這座核電廠從電網中斷開算不得一件難事，畢竟每年檢修期間所有設備都需完全關閉。



由於該核電廠將不再發電，渦輪機、發電機及冷凝器等電機設備的拆卸與銷毀可在斷網後立即開始。在這之後則會著手進行設備車間的拆除、去除核污及拆卸廢料的裝箱工程。

挑戰從2020年開始 信息框结尾

一旦核反應堆停止運轉，那麼這座核電廠就跟每年檢修時的情況差不多，不過反應堆壓力容器蓋將繼續關閉三個月。在此期間，放射性水平將比運營期間下降1000倍。



接下來是把反應堆堆芯-活性燃料棒-取出。同檢修時一樣，這些核燃料會被放入單獨的核廢料冷卻池裡，並在其中浸泡儲存數年，以降低其放射性。

消除98%的核輻射 信息框结尾

截至2024年，所有的核廢料將被運送到阿爾高州維倫林根(Würelingen)的核廢料殘渣中間儲存站裡。BKW電力公司表示，到那時米勒貝格核電廠98%的放射性將被消除。



反應堆所在建築內的一切將通過遠端控制，在水下拆卸。整個核電廠的拆除工作預計在2030年前完成。

6000噸核廢料深藏地下 信息框结尾

數千噸廢料在經過銷毀和分類後，還需做放射性檢測。所有廢料將分為三類：放射性核廢料、需做去除核污與淨化處理的物質，和清潔可回收物質。



共有6000噸廢料(不足全部廢料的2%)將按核廢料要求處理，以便深埋地下加以儲存。其餘98%(20萬噸)的材料則會被回收，或作為建築廢料銷毀。



核電廠的拆除工作將在聯邦核安全監察局(ENSI，多語)外部链接的監督下進行，直到經過證實，核電廠內確實不再有放射性危險物。

2034年恢復正常 信息框结尾

在2030年至2034年期間，這些不再使用的建築也會被拆除。從2034年起這片地可以改作他用，屆時一切將恢復1967年時的正常情況。

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