此内容发布于2019年8月5日 下午2:00

完全拆除米勒贝格核电站还需要15年时间。 (sda-ats)

倒计时正式开始！再过大约150天，瑞士的一座核电站将实行最终断网，预计随后开始的拆除工种会持续15年。这将是一项例行公事的作业，不过……

对经营米勒贝格(Mühleberg)核电站的伯尔尼BKW电力公司(多语)外部链接来说，把这座核电站从电网中断开算不得一件难事，毕竟每年检修期间所有设备都需完全关闭。

由于该核电站将不再发电，涡轮机、发电机及冷凝器等电机设备的拆卸与销毁可在断网后立即开始。在这之后则会着手进行设备车间的拆除、去除核污及拆卸废料的装箱工程。

挑战从2020年开始 信息框结尾

一旦核反应堆停止运转，那么这座核电站就跟每年检修时的情况差不多，不过反应堆压力容器盖将继续关闭三个月。在此期间，放射性水平将比运营期间下降1000倍。

接下来是把反应堆堆芯-活性燃料棒-取出。同检修时一样，这些核燃料会被放入单独的核废料冷却池里，并在其中浸泡储存数年，以降低其放射性。

消除98%的核辐射 信息框结尾

截至2024年，所有的核废料将被运送到阿尔高州维伦林根(Würelingen)的核废料残渣中间储存站里。BKW电力公司表示，到那时米勒贝格核电站98%的放射性将被消除。

反应堆所在建筑内的一切将通过远程控制，在水下拆卸。整个核电站的拆除工作预计在2030年前完成。

6000吨核废料深藏地下 信息框结尾

数千吨废料在经过销毁和分类后，还需做放射性检测。所有废料将分为三类：放射性核废料、需做去除核污与净化处理的物质，和清洁可回收物质。

共有6000吨废料(不足全部废料的2%)将按核废料要求处理，以便深埋地下加以储存。其余98%(20万吨)的材料则会被回收，或作为建筑废料销毁。

核电站的拆除工作将在联邦核安全监察局(ENSI，多语)外部链接的监督下进行，直到经过证实，核电站内确实不再有放射性危险物。

2034年恢复正常 信息框结尾

在2030年至2034年期间，这些不再使用的建筑也会被拆除。从2034年起这片地可以改作他用，届时一切将恢复1967年时的正常情况。

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