蜜蜂对于地球生态至关重要，大家都知道。蜜蜂的物种延续正在受到威胁，大家也知道。相对来说，瑞士的养蜂人还是不少：他们总人数达到17500人，共养殖着大约16.5万个蜂群。也就是说，瑞士“蜂界”中共有16.5万只蜂后称雄。蜂后(也称蜂王或母蜂)长什么样子？怎样人工孕育出蜂后？我们的图片带你进入蜜蜂神秘的世界。

在伯尔尼州的Kiental，养蜂人Peter Lindert(德)外部链接致力于通过精心选种和人工方式培育“血统纯正”的卡尼鄂拉蜂(Carnica)。摄影师Marc Latzel用镜头详尽地记录下了这一独特养殖的全过程。



“女王”的诞生 开始育种了。Linder从一个蜂窝中取出一只1至1.5天大的幼虫。它们必须营养充足，因为只有幼龄且滋润的幼虫才可以充分被滋养成蜂后。 幼虫随后被放置在这种培育容器里。 近距离观察：培养器中5天的蜂后幼虫。幼虫在这里汲取蜂王浆。其实只要是以蜂王浆为食，每只幼虫都可以长成蜂后。

带有蜂后育雏单元的培育架。在蜂后孵化出来之前，每一个单元都需要用网格管包裹起来，以防止蜂后们互相伤害。 16天之后，蜂后孵化成功了。养蜂人用颜色和数码对它们加以区分。

Linder舀了满满一勺工蜂，重约100克。他把工蜂们放进养育箱，再在箱中放入一只蜂后。重要的是，绝对不能让雄蜂混入箱中。 Linder检查卡尼鄂拉雄蜂群的健康状况。蜂后们目前还处在隔离状态，以避免同非纯种雄蜂的交配。

在年轻蜂后们孵出之后两天，要尽快把蜂群搬进蜂箱。在这里，蜂后需要几天时间进入“角色”。

之后，蜂后会在外界气温12度的时候进行受孕飞行。这趟飞行中，它将同多只雄蜂交配，直到蜂后的精囊被精子充满。而雄蜂也就这样在年初时节完成了其生存的使命。 受精几天之后，蜂后的体型会显著增大并开始产卵。产卵期间，大约10只工蜂会时刻不停地在围绕在蜂后左右，并向其补给养分。 蜂后、工蜂、蜂卵和蜂房-几乎可谓是蜂群全家福。



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这座僻静的瑞士山谷是养蜂的最佳地点，因为它特殊的地形特点可以避免不同品种蜜蜂之间的杂交，从而培育出纯种的蜂后。很多养蜂人远道而来，就是为了带自己的蜂后来这里受精。



一个蜂群由众多工蜂、近百只雄蜂和一只蜂后组成。蜂群中工蜂的数量因季节不同在5000-40000只的范围内浮动。蜂后和工蜂的外形差异并不显著，只是前者体型更大、更长一些。



没有蜂后，就没有蜂群。这位“母后”可是一架名副其实的产卵机器。它和与其交配的雄峰的基因决定了蜂群成员的性格特性：或温和或好战，或善养育或不易繁殖，或强壮或羸弱。



蜂后的寿命是2-5年。它通过信息素(Pheromonen，也称外激素)的气味来统领蜂群。通过嗅觉，每只工蜂都会知道自己的“宿舍”在哪里，自己的任务是什么。信息素也会影响雄峰的交配欲望。



夏天出生的工蜂一生就是6-8周的辛勤劳作。它死后会有另一只工蜂来清洁蜂巢，继续负责幼虫和蜂后的养分供给，然后修建新的蜂巢。

除此之外，工蜂也负责保卫蜂巢。而剩下的时间，它们就是飞来飞去，采集花蜜、花粉和水，并用这些材料来生产蜂蜜。大多数工蜂们最终会“鞠躬尽瘁”死在蜂巢之外的某个角落。每天每个蜂巢都会有上千只工蜂这样消失。

在把蜂房放置进森林之前，为了确保没有“外来”的雄蜂侵入，养蜂人要对蜂房进行严格检查。 (Marc Latzel / 13 Photo)

5月20日是世界蜜蜂日。

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