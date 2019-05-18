蜜蜂对于地球生态至关重要，大家都知道。蜜蜂的物种延续正在受到威胁，大家也知道。相对来说，瑞士的养蜂人还是不少：他们总人数达到17500人，共养殖着大约16.5万个蜂群。也就是说，瑞士“蜂界”中共有16.5万只蜂后称雄。蜂后(也称蜂王或母蜂)长什么样子？怎样人工孕育出蜂后？我们的图片带你进入蜜蜂神秘的世界。
在伯尔尼州的Kiental，养蜂人Peter Lindert(德)外部链接致力于通过精心选种和人工方式培育“血统纯正”的卡尼鄂拉蜂(Carnica)。摄影师Marc Latzel用镜头详尽地记录下了这一独特养殖的全过程。
Bildergalerie über das Züchten von Bienenköniginnen
“女王”的诞生
这座僻静的瑞士山谷是养蜂的最佳地点，因为它特殊的地形特点可以避免不同品种蜜蜂之间的杂交，从而培育出纯种的蜂后。很多养蜂人远道而来，就是为了带自己的蜂后来这里受精。
一个蜂群由众多工蜂、近百只雄蜂和一只蜂后组成。蜂群中工蜂的数量因季节不同在5000-40000只的范围内浮动。蜂后和工蜂的外形差异并不显著，只是前者体型更大、更长一些。
没有蜂后，就没有蜂群。这位“母后”可是一架名副其实的产卵机器。它和与其交配的雄峰的基因决定了蜂群成员的性格特性：或温和或好战，或善养育或不易繁殖，或强壮或羸弱。
蜂后的寿命是2-5年。它通过信息素(Pheromonen，也称外激素)的气味来统领蜂群。通过嗅觉，每只工蜂都会知道自己的“宿舍”在哪里，自己的任务是什么。信息素也会影响雄峰的交配欲望。
夏天出生的工蜂一生就是6-8周的辛勤劳作。它死后会有另一只工蜂来清洁蜂巢，继续负责幼虫和蜂后的养分供给，然后修建新的蜂巢。
除此之外，工蜂也负责保卫蜂巢。而剩下的时间，它们就是飞来飞去，采集花蜜、花粉和水，并用这些材料来生产蜂蜜。大多数工蜂们最终会“鞠躬尽瘁”死在蜂巢之外的某个角落。每天每个蜂巢都会有上千只工蜂这样消失。
在把蜂房放置进森林之前，为了确保没有“外来”的雄蜂侵入，养蜂人要对蜂房进行严格检查。(Marc Latzel / 13 Photo)
5月20日是世界蜜蜂日。
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