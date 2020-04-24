测量公共场所空气中的病毒浓度，可有助于遏制病毒蔓延。 (© Keystone / Gaetan Bally)

近日，瑞士科学家研制出一款可在检测到高浓度新冠病毒时发送警报的设备，据称，这款能够“直观观察”并“可靠感知”到空气中新冠病毒的传感器，可有助于遏制2019冠状病毒病的蔓延。



这款生物传感器，采用了带有经人工合成、与新冠病毒特定的单链RNA相匹配的DNA(脱氧核糖核酸)“指纹”信息的受体。由于新型冠状病毒属于冠状病毒科阳性单链RNA病毒，因此，其基因组不像生物体那样由双链DNA(脱氧核糖核酸)组成，而是由单链RNA(核糖核酸)构成。而每种病毒都具有独一无二的RNA序列。因此，传感器上的受体是新冠病毒特有RNA序列的互补序列，可有效识别处这种病毒。

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在接触到所搜寻的特定病毒时，这款传感器可作出匹配识别，而且还能够精准分辨出极其相似的两种冠状病毒-也就是2003年SARS病毒和当前新冠病毒之间的RNA序列差异。



为了证实光学传感器在“直观观察”新冠病毒上的精准性和匹配度，从而结合两种不同效果、以便更稳妥可靠地检测新冠病毒，这款设备还配备了热传感器。当新冠病毒触碰到传感器上的受体时，它会引起热反应，从而对光学传感器此前的探测结果作出确认。



这款生物传感器，由瑞士联邦材料试验和科研研究所(Empa)与苏黎世联邦理工学院(ETHZ)携手合作开发。此前该团队曾介绍，他们在积极开发一种检测空气中的各类病毒和细菌的传感器。而目前他们表示，研发中的传感器经过校准，能够可靠检测出空气中的新冠病毒。



该传感器可部署在医院、火车站等人流量密集的公共场所，从而实施监测空气中某种特定病毒的浓度。这可以帮助政府相关管理部门通过让人们远离病毒高浓度区域，减少病毒传播。



这款设备还并不能完全取代现有实验室的检测方法。其设计者表示，虽然这一监测法在现有的病毒检测方式上做出了诸多改进，然而目前，这款生物传感器还尚未准备好在公共场所投入使用。

“要做到利用它在公共场所监测空气中的新冠病毒浓度，还需要一系列可扩展步骤，比方说，需要一套吸入空气、浓缩气溶胶并从病毒中释放RNA的系统，”研究人员介绍道。





swissinfo.ch/mga

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