自古埃及时代以来，关于月亮的运动周期会影响心理健康、进而导致精神病发病率遽然上升的传言屡见不鲜。 (© Keystone / Anthony Anex)

“人有悲欢离合，月有阴晴圆缺”，关于月亮的运动周期会影响心理健康、进而导致精神病发病率、自杀率、犯罪率遽然上升的传言屡见不鲜。然而瑞士科学家看似已破解了这一流传已久的讹传：一项针对数千名精神病患者的研究显示，其病况绝不是月亮惹的祸。



坚信月运周期与心理健康之间存在诸多关联的理论学说足以追溯至古埃及、亚述以及巴比伦时期，迄今已盛行数千年。有些人对月亮对于心理状态的影响会致使一个人抑郁萎靡乃至产生自杀倾向的说法深信不疑。



瑞士格劳宾登州立医院(Graubünden Cantonal Hospital)、苏黎世大学医院(University Hospital of Zurich)以及美国纽约阿尔伯特·爱因斯坦医学院(Albert Einstein College of Medicine)的研究学者们，决定对这类理论进行验证。他们对2005年至2015年期间在格劳宾登州接受过治疗的精神病患者彼时的病历记录，结合当时该地区月运周期进行了比较。



刊发于《瑞士医学周刊》(Swiss Medical Weekly)上的研究结果“辟谣”：“月亮的运行周期，并未显示出与精神科住院患者的入院率或出院率存在任何联系，不仅如此，和病患的住院时长也没有毫无瓜葛。”



“虽然人们普遍相信月亮会影响到人们的心理健康，进而波及精神病治疗，但此次研究并未提供任何证据表明我们的天体邻居会‘远程支配’我们的心理健康。”

瑞士资讯swissinfo.ch/mga

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