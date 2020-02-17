科研人员把包含逾5万个DNA序列的公开数据库“翻了个底朝天”。

(Keystone / Tony Wu / Wildlife Photographer )

科学家已开发出首个全球“地图”，以显示世界各地淡水及海洋鱼类的基因多样性。

这项由苏黎世联邦理工学院(ETHZ，多语)外部链接与法国多家高等学府携手完成的合作结晶于周一(2月10日)被《自然通讯(Nature Communications，英)外部链接》刊载。科研人员对包含逾5万个DNA序列的公开数据库(英)外部链接做了彻底的分析核查，而这个数据库里一共记录了3815种海洋鱼类和1611种淡水鱼类。科研人员随后又以200平方公里为单位，对各地水体的鱼类多样性做了评估。

海洋鱼类基因多样性最突出的地区为西太平洋、北印度洋和加勒比海一带；就淡水鱼类而言，基因多样性最突出地区在南美洲，欧洲则相对较低。影响海洋鱼类多样性的一个重要因素是水温，水温升高会带来多样性的增加；对淡水鱼类来说，栖息地的复杂性与随时间的变化则是更具决定性的因素。

这张鱼类基因多样性地图的应用，包括辨认理想的海洋保护区，因为此类区域的设置需要考虑到鱼类多样性的集中地。

调研主要作者之一的洛伊克·佩利西耶(Loïc Pellissier)指出：“如果我们希望保护地球的生物多样性，就必须监控各个种群的基因多样性。要想确保环境变化条件下各物种的生存，那么这就是保护多种基因资料储备足够大的唯一方式。”



swissinfo.ch/ac

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