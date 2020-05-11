“新冠疫情三部曲”童书引导孩子克服疫情阴影

”在此有必要提醒父母：对我们目前所经历的疫情，孩子们有他们自己的焦虑、烦恼和恐惧。“因此，精神分析家兼漫画家Serge Tisseron强调父母应该与孩子一起来阅读这套”新冠疫情三部曲“。 Edit Books

洛桑联邦理工学院(EPFL)日前针对儿童合作编撰创作了一系列虚构故事，以解决让孩子们在面对新冠疫情时感到疑惑不解、不知所措的各种具体问题，比如保持安全社交距离。



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swissinfo.ch/gw 其他1种语言 English en Trilogy of e-books helps parents and kids navigate life under lockdown 原版 更多阅览 Trilogy of e-books helps parents and kids navigate life under lockdown

这三本图画书讲述了年幼的奥斯卡(Oscar)和佐伊(Zoe)在就读的学校因新冠病毒疫情暴发停课关闭之后，所经历的居家避疫生活点滴。



”当新冠疫情汹涌来袭、人们的生活骤然陷入居家隔离状态时，我们意识到，人们对适龄儿童读物出现了强劲需求，大家需要相应的读物，来帮助父母以及教育从业者跟孩子谈论、介绍诸如居家隔离、保持社交距离等问题，“来自洛桑联邦理工学院学习科学中心(Center for Learning Sciences)的Francesco Mondada说道。



学习科学中心的项目合作伙伴-致力于为学校和家庭提供社会情绪教育以及(数字)公民教育的国际教育咨询公司”编辑变革管理“(Edit Change Management)，在短短数周之内就完成了这套童书的编写工作。这套图画书籍力求解答孩子们在疫情居家隔离期间会遇到的各种问题，比方说，被迫取消生日聚会，管理接触电子屏幕的时间，与亲朋好友保持联络。

每本图书都介绍了一系列推荐孩子在居家隔离期间可玩的游戏、适合孩子自行动手烹饪的食谱、以及适合适龄儿童的手工活；此外，还涵盖了多种指导父母和老师该如何解答孩子提出的涉及新冠疫情的建议。



解决儿童疫情焦虑



这套图书是经过和精神科医师Serge Tisseron磋商之后创作而成的。这位知名的精神分析家兼漫画家，特意强调父母应该与孩子一起来阅读这套”新冠疫情三部曲“。



”它们不是为孩子独自阅读而设计的，“他表示：”在此有必要提醒父母：对我们目前所经历的疫情，孩子们有他们自己的焦虑、烦恼和恐惧。面对这种史无前例的艰难时期，他们需要安抚和振作精神。“



该系列书籍中的第一本，电子版上线仅一个月，下载次数已多达1万多次。截至目前，您可以在线免费下载外部链接《奥斯卡和佐伊》图书三部曲系列的英文版、德语版、法语版以及土耳其语版。

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