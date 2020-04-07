洛桑理工学生与当地新办企业共同开发出“智能胸罩”。 ( © 2020 EPFL)

“我们的智能服饰技术是专为癌症早期探测而设计的。它使用一种基于频繁超声波监测的非入侵性无痛方法，”雨果·维耶(Hugo Vuillet)介绍说，他是洛桑联邦理工学院(EPFL)开发团队的一名学生。

根据洛桑理工(多语)外部链接网站文章，这几位学生和2019年3月创办的纳沙泰尔新办企业IcosaMed一道，在去年秋天推出了他们的设计。他们的这套系统被证实非常有效，因此该企业决定继续同他们合作。

IcosaMed的技术不同于使用射线的现有肿瘤检测技术，它通过发射超声波对潜在癌细胞组织进行声波扫描。超声波的生成使用到压电传感器，这种设备运行所需的能源则是通过对压电材料加压而来。“这种技术使得我们可以微型化智能胸罩的探测系统，使其能做到穿着舒适，且几乎难以察觉，”维耶解释道。如果这套系统探测到可疑细胞团块，就会提醒胸罩的主人，让她及时跟专家约时间就诊。

“我们的系统能做的不止是探测肿瘤-我们希望有一天它还能起到预防作用，以受控方式发射几乎不间断、低剂量的超声波，来刺激癌变组织的凋亡，”IcosaMed创办人与总裁马克斯·博依塞(Max Boysset)指出。

预计2021年进入市场

洛桑理工称“智能胸罩”一开始会出售给已经确诊患有乳癌的女性，方便她们每天监控自己的状况。第二步则是把易患乳癌的女性也包括进来，最后将把销售对象扩大到所有女性。

博依塞表示：“眼下我们正在筹措资金。我们总共需要400万瑞郎(约合2909万元人民币)：150万瑞郎用于同高科技制造商Turck Duotech(多语)外部链接一起完善实用样品，250万瑞郎用于最初的市场启动，目前计划在2021年实现。”

洛桑理工指出，若一切按计划进行，“那么智能胸罩会为使用智能织物探测与预防其他类型肿瘤的多种高潜能产品-如内衣与紧身衣-铺平道路”。

瑞士资讯swissinfo.ch/jc

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