此内容发布于2019年4月8日 下午3:07

即使在生态种植区域，蜜蜂也会受到杀虫剂的伤害。

(Keystone / A3602/_frank Rumpenhorst)

瑞士高原地区93％的生态农耕地里含有新烟碱-一种对蜜蜂有毒害性的神经活性杀虫剂。在传统农场的土壤中，这种毒药的残留物更是无处不在。

这是纳沙泰尔大学的一项最新研究所公布的结果。该项目的研究员们分析了来自瑞士62个农场的702份农作物和土壤样本，研究成果在《应用生态学》(Applied Ecology)期刊上得以发表。

抽样检测发现：在所有来自常规或综合耕作农场提供的样品中都含有至少一种新烟碱类物质。有机农场的化验报告令人倍感意外：81％的受检土壤和93％的植物被新烟碱类物质污染。

这意味着，即使在生物多样性农耕地和生态种植区域，也会有最多7％的益虫(如蜜蜂、大黄蜂)受到农药伤害。

不是农户的错

有机农场和生物多样性农田禁止使用杀虫剂。为了保护生物多样性，特别是有益昆虫的生存繁衍，联邦政府对这些农业地区均给予财政补贴。

不过，田地受到污染，生态农民们其实是无辜的。生态农田的有毒残留物浓度远远低于传统农场。而少量农药残留物也是被传统农场的运输工具带到生态耕地里去的。

瑞士和欧盟已对新烟碱类农药申请临时叫停。在纳沙泰尔大学检测出的、对蜜蜂等益虫有害的新烟碱类杀虫剂中，3种已在瑞士被禁止，2种仍然准许使用。

在瑞士政府农作物保护行动计划的推动下，四分之一的神经活性杀虫剂得以从瑞士农田中消失殆尽。

瑞士资讯swissinfo.ch/sda

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