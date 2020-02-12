此内容发布于2020年2月12日 上午11:15

研究人员建议瑞士居民自省，自己究竟是否存在”过度消费“问题。 (Keystone/Martin Ruetschi)

最新研究显示，瑞士家庭消费碳足迹-即家庭能耗释放的温室气体排放量，更大程度上取决于家庭的社会及经济状况，而非居住地究竟是在农村还是城市地区。



一组来自洛桑联邦理工学院(EPFL)的研究人员发现，收入水平对家庭碳排放量扮演着举足轻重的作用。“人们在消费时很少考虑到碳排放量的问题，因为他们不仅消费得起，而且也乐在其中，”该研究报告的主要撰写者Melissa Pang在新闻通稿(英)外部链接中如是说。



该研究团队对2008年，2011年以及2014年瑞士家庭预算调研所采集的数据进行了梳理查证，并将上述数据与俗称的”环保投入产出分析“相结合加以剖析。



研究结果显示，在瑞士，与城市地区家庭相比，乡镇农村家庭的“碳足迹”更高，究其原因，应追溯于农村家庭不仅出行更为频繁，且在家中也会消耗更多的能源。不过提及食物、衣物、文化活动以及航空出行，城市家庭便成了更大的“污染者”。



总体而言，两人家庭的人均温室气体排放量最高，而放眼全国，单就碳足迹来看，瑞士南部居民可谓是“罪魁祸首”。



尽管如此，调研报告的作者表示，目前还无需为减少温室气体排放而采取“极端措施”，不过，研究人员亦补充提到“滴水成河，任何一个微不足道之举都会有所帮助”。



与此同时，科学家们还呼吁围绕该课题进行更深入的研究，以期证实，目前瑞士居民的总体碳排放已经降至2008年至2014年期间的水平。

swissinfo.ch/ug

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