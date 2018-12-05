此内容发布于2018年12月5日 上午11:00 最后更新 - 2018年12月5日 -11:00

“蓝色大脑项目”负责人亨利·马克兰姆在2016年做大脑展示。 (Keystone)

洛桑“蓝色大脑项目”(Blue Brain Project)的科研人员宣布推出他们的“细胞图谱”，这是一个三维互动、持续发展的鼠脑模拟。



一位科研人员这样描述它：“就像从手绘地图升级到城市与地理特征的卫星图像数码版，它让我们在大脑中穿行，好像谷歌地球(Google Earth)让我们在地球上穿行。”



通过把五年多时间里的成千上万次脑组织染色资料整合进来，“蓝色大脑细胞图谱”(Blue Brain Cell Atlas)提供了鼠脑全部737个区域每一个细胞的首个数码三维图谱。



“蓝色大脑项目”所在的洛桑联邦理工学院(EPFL)发表了一份新闻稿(多语)外部链接，将这一进展形容为“朝向啮齿动物大脑完全模拟的重要一步”，它也有可能“极大”加快人脑科学研究的进步。



“了解回路各组成部分及其排列方式是大脑建模的关键起点，这就跟人口资料是国家建模的关键一样，”报告第一作者及图谱创建人乔鲍·艾勒(Csaba Erö)指出。



相比之前的测图尝试，该项目可谓更进一步-它不只包含了大脑切片的叠加，还把汇集到的所有可得资料编制成每个已知大脑细胞的数据与定位，以数码导航图谱形式制作出来。这也是首个“动态”图谱，洛桑理工表示：随着科研人员对啮齿动物大脑做出更多发现，他们可以借助添加发现结果的方式为图谱的补充做出贡献。对此图谱作者鼓励有加。



读者可以在这里探索(英)外部链接这个图谱，它已被发表在《计算神经科学前沿》(Frontiers in Computational Neuroscience)期刊上。



瑞士资讯swissinfo.ch/dos

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