此内容发布于2019年10月31日 上午9:30

神奇蘑菇含有賽洛西賓，可引發愉悅感和集體感。 (Keystone)

蘇黎世的研究人員表明，在治療憂鬱症和焦慮症的過程中，冥想可以增強單劑量賽洛西賓治療的長期積極效果，而某些蘑菇中含有賽洛西賓。

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眾所周知，諸如麥角酸二乙基酰胺(LSD)或賽洛西賓(Psilocybin)等致幻劑是“神奇蘑菇”的活性成分，會影響服用者的知覺。



上週，蘇黎世大學精神病醫院的研究人員在一份聲明中寫道(英、德)外部链接：“服用者感覺自我與周圍環境之間的界限開始消失，並產生愉悅感和集體感。”



“這種自我超脫感和自我關注度的下降類似於正念冥想帶來的感受。這種變化可以減輕壓力，創造持久的愉悅感，並增強同理心和利他心態。”



如今，科學家們首次研究了正念冥想和賽洛西賓的潛在協同作用。



他們招募了40位冥想專家，讓他們參加為期五天的正念靜修訓練。雙盲研究過程中，在訓練的第四天分別給試驗組和對照組的參與者服用單劑量的賽洛西賓或安慰劑。



研究結果表明，正念冥想可以增強賽洛西賓的積極作用，同時還能抵消致幻過程中的焦躁反應。



新的治療途徑



這項研究的第一作者盧卡斯·斯米格涅爾斯基(Lukasz Smigielski)表示：“與接受安慰劑治療的參與者相比，賽洛西賓顯著增加了自我超脫感的發生率和強度，同時幾乎沒有引起任何焦慮。”這項研究由弗朗茲·沃倫威德(Franz Vollenweider)負責親自指導。



在四個月的追蹤期中，與安慰劑對照組相比，接受過賽洛西賓治療的冥想專家在心理社會功能、自我接受度、同情心方面表現出了更多有益的變化。



沃倫威德表示：“我們的研究結果揭示了迷幻心理狀態下藥理和非藥理因素之間的相互作用。”



“結果表示，正念訓練可增強單劑量賽洛西賓的積極作用，並可增加同理心並永久降低自我中心感。這項研究開闢了新的治療途徑，可以用於治療抑鬱症。一般而言，抑鬱症患者常常伴有自我關注度提升和社交能力缺陷等問題。”



swissinfo.ch/ts

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