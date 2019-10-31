此内容发布于2019年10月31日 上午9:30

神奇的蘑菇含有赛洛西宾，可引发愉悦感和集体感。 (Keystone)

苏黎世的研究人员表明，在治疗抑郁症和焦虑症的过程中，冥想可以增强单剂量赛洛西宾治疗的长期积极效果，而某些蘑菇中含有赛洛西宾。

众所周知，诸如麦角酸二乙基酰胺(LSD)或赛洛西宾(Psilocybin)等致幻剂是“神奇蘑菇”的活性成分，会影响服用者的知觉。

上周，苏黎世大学精神病医院的研究人员在一份声明中写道(英、德)外部链接：“服用者感觉自我与周围环境之间的界限开始消失，并产生愉悦感和集体感。”

“这种自我超脱感和自我关注度的下降类似于正念冥想带来的感受。这种变化可以减轻压力，创造持久的愉悦感，并增强同理心和利他心态。”

如今，科学家们首次研究了正念冥想和赛洛西宾的潜在协同作用。

他们招募了40位冥想专家，让他们参加为期五天的正念静修训练。双盲研究过程中，在训练的第四天分别给试验组和对照组的参与者服用单剂量的赛洛西宾或安慰剂。

研究结果表明，正念冥想可以增强赛洛西宾的积极作用，同时还能抵消致幻过程中的焦躁反应。

新的治疗途径

这项研究的第一作者卢卡斯·斯米格涅尔斯基(Lukasz Smigielski)表示：“与接受安慰剂治疗的参与者相比，赛洛西宾显著增加了自我超脱感的发生率和强度，同时几乎没有引起任何焦虑。”这项研究由弗朗兹·沃伦威德(Franz Vollenweider)负责亲自指导。

在四个月的随访期中，与安慰剂对照组相比，接受过赛洛西宾治疗的冥想专家在心理社会功能、自我接受度、同情心方面表现出了更多有益的变化。

沃伦威德表示：“我们的研究结果揭示了迷幻心理状态下药理和非药理因素之间的相互作用。”

“结果表明，正念训练可增强单剂量赛洛西宾的积极作用，并可增加同理心并永久降低自我中心感。这项研究开辟了新的治疗途径，可以用于治疗抑郁症。一般而言，抑郁症患者常常伴有自我关注度提升和社交能力缺陷等问题。”



swissinfo.ch/ts

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