此内容发布于2019年8月27日 下午3:00

约90%的癌症患者死于名为转移瘤的继发性肿瘤。

(© Keystone / Gaetan Bally)

8月22日發表在醫學雜誌《細胞》(Cell)上的一篇研究論文(英)外部链接顯示，保羅謝爾研究所與瑞士羅氏製藥公司合作，成功破譯趨化因子受體CCR7的結構。 CCR7是一種特殊的膜蛋白，可以幫助白細胞在體內穿行。

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這一發現(多語)外部链接為研究人員未來的藥物研發工作奠定了重要基礎，幫助他們開發一種可以預防某些常見癌症(如結直腸癌)轉移的藥物。

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像CCR7這樣的受體可以與40多種被稱為趨化因子的信號蛋白相互作用，導致細胞移動。癌細胞可以利用這種受體，將自身引入淋巴系統，從而擴散到全身。約90%的癌症患者死於這類繼發性腫瘤。

科學合作

為了解析受體的結構，研究人員使用瑞士同步輻射光源(SLS，多語)外部链接進行X光晶體結構分析，這個光源其實是一種粒子加速器，它於2001年開始啟用，為材料科學、生物學和化學研究提供高亮度的光子束。

在掌握受體結構的精確信息後，研究人員便能找到一種受體阻斷分子，阻止信號傳遞到細胞中。

“我們的實驗表明，細胞內的人工分子與受體結合後，會導致細胞遷移的連鎖反應無法開始，” 該研究所博士後研究員Steffen Brünle解釋道。他是研究團隊的一員。



羅氏製藥的科學家利用該受體結構，在數百萬個分子的數據庫中尋找可能阻斷信號蛋白傳導的藥物。最終發現五種可能用於癌症藥物研發的化合物。



保羅謝爾研究所是瑞士聯邦理工學院及研究所聯合體的成員，也是全國最大的研究所，擁有2100名員工，年度預算約為4.07億瑞郎。

Keystone-SDA/jdp

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