此内容发布于2019年8月27日 下午3:00

约90%的癌症患者死于名为转移瘤的继发性肿瘤。

(© Keystone / Gaetan Bally)

8月22日发表在医学杂志《细胞》(Cell)上的一篇研究论文(英)外部链接显示，保罗谢尔研究所与瑞士罗氏制药公司合作，成功破译趋化因子受体CCR7的结构。CCR7是一种特殊的膜蛋白，可以帮助白细胞在体内穿行。

閱讀本文繁體字版本請 點擊此處 信息框结尾

这一发现(多语)外部链接为研究人员未来的药物研发工作奠定了重要基础，帮助他们开发一种可以预防某些常见癌症(如结直肠癌)转移的药物。

像CCR7这样的受体可以与40多种被称为趋化因子的信号蛋白相互作用，导致细胞移动。 癌细胞可以利用这种受体，将自身引入淋巴系统，从而扩散到全身。约90%的癌症患者死于这类继发性肿瘤。

科学合作

为了解析受体的结构，研究人员使用瑞士同步辐射光源(SLS，多语)外部链接进行X光晶体结构分析，这个光源其实是一种粒子加速器，它于2001年开始启用，为材料科学、生物学和化学研究提供高亮度的光子束。

在掌握受体结构的精确信息后，研究人员便能找到一种受体阻断分子，阻止信号传递到细胞中。

“我们的实验表明，细胞内的人工分子与受体结合后，会导致细胞迁移的连锁反应无法开始，” 该研究所博士后研究员Steffen Brünle解释道。他是研究团队的一员。

罗氏制药的科学家利用该受体结构，在数百万个分子的数据库中寻找可能阻断信号蛋白传导的药物。最终发现五种可能用于癌症药物研发的化合物。

保罗谢尔研究所是瑞士联邦理工学院及研究所联合体的成员，也是全国最大的研究所，拥有2100名员工，年度预算约为4.07亿瑞郎。

Keystone-SDA/jdp

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram