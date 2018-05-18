此内容发布于2018年5月18日 上午11:51 最后更新 - 2018年5月18日 -11:51

瑞士联邦测绘局计划在2020年之前，发布瑞士全境59条瑞士徒步路径地图。 (swisstopo)

瑞士联邦测绘局(Federal Office for National Topography, Swisstopo)近日发布了带有用户易于掌握、便于操作图形界面的最新徒步旅游线路图。



这份按照基本比例尺1:50000绘制而成、囊括16条瑞士徒步路线的远足指南，已于本周四(5月17日)正式发售。这本地图手册是由联邦测绘局与瑞士徒步爱好者联盟(Swiss Hiking Federation)携手编制完成的，且图表涵盖的具体信息，此前已通过公开在线调查进行了校正更新。



在这份便捷指南中，徒步旅行路线、山区远足路线以及阿尔卑斯山脉地区徒步路径，分别用黄色、红色和蓝色区分开来，以便与徒步道路沿途实际使用的标识保持一致。最新发布的地图还绘制有知名景点、观景塔、城堡、人迹罕至地区的僻静小客栈、山间木屋、停车场、山顶以及缆绳路的象形图标。



16条瑞士徒步路线图(多语)外部链接，覆盖以下地区：奥尔腾(Olten)、罗特克莱兹(Rotkreuz)、伯尔尼(Bern)、萨多纳(Sardona)、苏黎世(Zürich)、拉亨(Lachen)、埃朔尔茨马特(Escholzmatt)、布勒(Bulle)、拉珀斯维尔(Rapperswil)、瓦伦斯塔特(Walenstadt)、施坦斯(Stans)、甘特里施(Gantrisch)、维利邵(Willisau)、阿旺什(Avenches)、克劳森山口(Klausenpass)和因特拉肯(Interlaken)。



瑞士联邦测绘局计划在2020年之前，发布瑞士全境59条瑞士徒步路径地图。



新版地图较旧版厚度更薄(折叠起来仅为11 x 22 厘米)，并且所有信息都绘制在每一页的同侧。得益于使用了防水防撕、耐磨损纸张，因此这份便捷指南比以前要更坚韧。





瑞士资讯swissinfo.ch/ac

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