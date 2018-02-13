此内容发布于2018年2月13日 上午11:10 最后更新 - 2018年2月13日 -11:10

药方窗口一瞥：瑞士药品监管局正告公众，入口有风险，买药需谨慎。 (Keystone)

回溯2017年，瑞士联邦海关管理局(Swiss Federal Customs Administration)共检获1060批非法进口药品。值得注意的是，来自东欧地区的非法进口药物总量显著增多，其中40%的增额都源自波兰。



据瑞士负责药品批准和监管的政府机构-瑞士药品监管局(Swissmedic)上周五(2月9日)对外发布的公开声明(多语)外部链接称，去年，进口至瑞士被起获收缴的非法药物，与2016年经查获的1028批相比已略有增加。



勃起兴奋剂(即壮阳药)依然位居瑞士非法进口药物类别的榜首。

swissmedic dw 2 Confiscated shipments by type of product (2017)

“大量受到严格处方限制、在医学上需严苛监管的医药产品-比方说只有凭医生或配药师所开处方才能购买的抗生素，或者强效止痛药反胺苯环醇(又称“曲马朵”)，再度被悉数没收。”瑞士药品监管局在声明中特此警示：“诸如抗抑郁等精神类药物、抗生素以及治疗痤疮的各类配剂在内的未经授权擅自进口的处方类药品，势必会给个人健康带来严重危害。”



和2016年的情况类似，绝大部分流入瑞士的非法进口药品运自印度，新加坡和德国则分别为位列第二和第三位进口国。尤为一提的是，来自东欧的非法药品呈现出增长势头，已占瑞士缴获非法进口药物总量的13%，其中40%的增额源自波兰。

dw 1 swissmedic Origin of illegal imports by continent/country (2017)

声明也对瑞士民众友情提示：“瑞士药品监管局督促公众，尤其要格外警惕那些在无法提供配药师处方的情况下兜售处方药、还经常使用‘低价原装药物制剂’宣传标语的网店。”



“那些网店往往是颇具规模的大型犯罪组织的一个幌子。它们所提供的都是存在严重质量缺陷的医药产品，要么没有纸盒包装，要么没有药品说明书，或者卖的都是些剂量过高或过低的假冒伪劣药品，不是假药、就是未经申报、甚至不含任何有效成本的制剂。”



(翻译：张樱), Swissmedic/ilj

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