中醫在中國是一門正規的學科，而在西方國家只是補充或替代療法的一種。

(Keystone / Wu Hong)

在中國有上百萬年輕人選擇中醫作為大學專業，而瑞士不認可中國的中醫大學文憑，中國政府現在希望改變這種現狀。



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瑞士《新蘇黎世報》(NZZ)週日版報導，中國正在努力促使瑞士承認中國的中醫文憑。一個中國代表團(其中包括使館代表)去年11月在一次會議上要求瑞士聯邦認可中國的中醫文憑，並在醫療保險的基礎險中收納中醫費用。根據《中國日報》的報導，中國想擴大中醫在歐洲的影響。



目前，如果有人在中國取得五年制中醫學院的畢業文憑，而沒有瑞士傳統西醫文憑，在瑞士不被認可為醫生。瑞士強制醫療保險中的基礎險，只負責有醫生頭銜者為病人診治的費用，這就意味著除了中國中醫文憑之外，還擁有西醫文憑才能在瑞士被視為醫生，而要想接受沒有醫生頭銜的理療師(包括沒有瑞士文憑的中醫)的治療，治療費又能在醫療保險機構報銷，必須自願購買附加保險。

中瑞對話

瑞士聯邦衛生局向瑞士資訊swissinfo.ch證實，中瑞雙方已經開始對話。而瑞士經濟事物秘書處(SECO)則表示，瑞士與中國並未具體就中醫這個問題進行交涉，而是在針對自由貿易協定開展討論。



在瑞中自由貿易協定的附加條款中確有一條規定，瑞士有義務向中國介紹基礎醫療保險接納中醫治療費用的狀況。



瑞士經濟事務秘書處發言人表示：“在對話的框架下，瑞士將針對本國有關重要法律規定與中國溝通，目前尚無進一步深入對話的計劃。”



而瑞士資訊swissinfo.ch未能與中國代表團團長取得聯繫，因此，中國方面是希望瑞士將中醫作為完整的醫學文憑認可，並賦予專業醫生頭銜，還是只認可為理療師，目前尚不明確。



從瑞士角度

而從事中醫治療的瑞士醫生，似乎對中國的這一要求並不支持。這也不奇怪，因為這意味著，來自中國的競爭對手，只需付出一半時間即可成為瑞士的醫生。



瑞士傳統中國醫學聯盟代表Alexandra Nievergelt在回答瑞士資訊的問題時，這樣寫道：“像中國代表團所想像的那樣，在瑞士設立一個新的醫學職業幾乎不可能，因為語言就是一大障礙。”瑞士官方對於中國文憑的鑑定存在很大困難。





傳統中國醫學

傳統中醫早在2000多年前就出現在東亞地區，後來在很多國家發展成各種不同類別的自然療法。

中醫治療包括：針灸、中藥、食療、按摩、指壓，中醫在西方國家被看作補充或替代醫學。 信息框结尾

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