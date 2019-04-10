中医在中国是一门正规的学科，而在西方国家只是补充或替代疗法的一种。

(Keystone / Wu Hong)

在中国有上百万年轻人选择中医作为大学专业，而瑞士不认可中国的中医大学文凭，中国政府现在希望改变这种现状。

瑞士《新苏黎世报》(NZZ)周日版报道，中国正在努力促使瑞士承认中国的中医文凭。一个中国代表团(其中包括使馆代表)去年11月在一次会议上要求瑞士联邦认可中国的中医文凭，并在医疗保险的基础险中收纳中医费用。根据《中国日报》的报道，中国想扩大中医在欧洲的影响。

目前，如果有人在中国取得五年制中医学院的毕业文凭，而没有瑞士传统西医文凭，在瑞士不被认可为医生。瑞士强制医疗保险中的基础险，只负责有医生头衔者为病人诊治的费用，这就意味着除了中国中医文凭之外，还拥有西医文凭才能在瑞士被视为医生，而要想接受没有医生头衔的理疗师(包括没有瑞士文凭的中医)的治疗，治疗费又能在医疗保险机构报销，必须自愿购买附加保险。

中瑞对话

瑞士联邦卫生局向瑞士资讯swissinfo.ch证实，中瑞双方已经开始对话。而瑞士经济事物秘书处(SECO)则表示，瑞士与中国并未具体就中医这个问题进行交涉，而是在针对自由贸易协定开展讨论。



在瑞中自由贸易协定的附加条款中确有一条规定，瑞士有义务向中国介绍基础医疗保险接纳中医治疗费用的状况。



瑞士经济事务秘书处发言人表示：“在对话的框架下，瑞士将针对本国有关重要法律规定与中国沟通，目前尚无进一步深入对话的计划。”



而瑞士资讯swissinfo.ch未能与中国代表团团长取得联系，因此，中国方面是希望瑞士将中医作为完整的医学文凭认可，并赋予专业医生头衔，还是只认可为理疗师，目前尚不明确。



从瑞士角度



而从事中医治疗的瑞士医生，似乎对中国的这一要求并不支持。这也不奇怪，因为这意味着，来自中国的竞争对手，只需付出一半时间即可成为瑞士的医生。

瑞士传统中国医学联盟代表Alexandra Nievergelt在回答瑞士资讯的问题时，这样写道：“像中国代表团所想象的那样，在瑞士设立一个新的医学职业几乎不可能，因为语言就是一大障碍。”瑞士官方对于中国文凭的鉴定存在很大困难。



传统中国医学 传统中医早在2000多年前就出现在东亚地区，后来在很多国家发展成各种不同类别的自然疗法。 中医治疗包括：针灸、中药、食疗、按摩、指压，中医在西方国家被看作补充或替代医学。 信息框结尾

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