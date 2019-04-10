导航栏目

跳过导航链接

主要功能

生活&养老

传统中国医学 中国希望瑞士认可中医文凭

Ein Arzt untersucht ein Kind

中医在中国是一门正规的学科，而在西方国家只是补充或替代疗法的一种。

(Keystone / Wu Hong)

在中国有上百万年轻人选择中医作为大学专业，而瑞士不认可中国的中医大学文凭，中国政府现在希望改变这种现状。

瑞士《新苏黎世报》(NZZ)周日版报道，中国正在努力促使瑞士承认中国的中医文凭。一个中国代表团(其中包括使馆代表)去年11月在一次会议上要求瑞士联邦认可中国的中医文凭，并在医疗保险的基础险中收纳中医费用。根据《中国日报》的报道，中国想扩大中医在欧洲的影响。

目前，如果有人在中国取得五年制中医学院的毕业文凭，而没有瑞士传统西医文凭，在瑞士不被认可为医生。瑞士强制医疗保险中的基础险，只负责有医生头衔者为病人诊治的费用，这就意味着除了中国中医文凭之外，还拥有西医文凭才能在瑞士被视为医生，而要想接受没有医生头衔的理疗师(包括没有瑞士文凭的中医)的治疗，治疗费又能在医疗保险机构报销，必须自愿购买附加保险。

中医 中医五大支柱疗法

中医作为一门医学，在中国历史久远，迄今已逾2000年。它最初的影响范围遍及整个东亚地区，尤其在越南、韩国和日本更盛，也因此中医在这几个国家里不断演变、各有侧重。 ...

中瑞对话

瑞士联邦卫生局向瑞士资讯swissinfo.ch证实，中瑞双方已经开始对话。而瑞士经济事物秘书处(SECO)则表示，瑞士与中国并未具体就中医这个问题进行交涉，而是在针对自由贸易协定开展讨论。

在瑞中自由贸易协定的附加条款中确有一条规定，瑞士有义务向中国介绍基础医疗保险接纳中医治疗费用的状况。

瑞士经济事务秘书处发言人表示：“在对话的框架下，瑞士将针对本国有关重要法律规定与中国沟通，目前尚无进一步深入对话的计划。”

而瑞士资讯swissinfo.ch未能与中国代表团团长取得联系，因此，中国方面是希望瑞士将中医作为完整的医学文凭认可，并赋予专业医生头衔，还是只认可为理疗师，目前尚不明确。

从瑞士角度

而从事中医治疗的瑞士医生，似乎对中国的这一要求并不支持。这也不奇怪，因为这意味着，来自中国的竞争对手，只需付出一半时间即可成为瑞士的医生。

瑞士传统中国医学联盟代表Alexandra Nievergelt在回答瑞士资讯的问题时，这样写道：“像中国代表团所想象的那样，在瑞士设立一个新的医学职业几乎不可能，因为语言就是一大障碍。”瑞士官方对于中国文凭的鉴定存在很大困难。

传统中国医学

传统中医早在2000多年前就出现在东亚地区，后来在很多国家发展成各种不同类别的自然疗法。

中医治疗包括：针灸、中药、食疗、按摩、指压，中医在西方国家被看作补充或替代医学。

信息框结尾

标签

Neuer Inhalt

Horizontal Line

subscription form

subscription form

如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址










× 关闭

分享到微信朋友圈

打开微信，点击底部的“发现”，使用 “扫一扫” 即可将网页分享到我的朋友圈。 如何使用？