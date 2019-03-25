61%瑞士人認為經濟影響生活。 (KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER)

在瑞士這樣一個富國，人們的最大憂慮居然是缺錢，聽起來是不是匪夷所思？但千真萬確，在一項最新的民意調查中，一半以上調查對象表示“錢”在健康、工作和家庭之前是他們最大的壓力源。

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美國貝萊德投資管理公司(BlackRock)剛剛公佈的最新全球投資人意向調查(Global Investor Puls)結果顯示：55%瑞士人最大的壓力是錢，61%認為經濟能力決定生活質量。

參加調查的1067名瑞士人，年齡在25-74歲之間，手中可投資資產的中間值為15'000瑞郎(約合15'000美金)。

貝萊德發言人André Bantli告訴媒體，瑞士人非常擔心在財政上出現失控局面，只有37%瑞士普通民眾自信以自己的經濟能力能夠擁有無憂無慮的生活，三分之二瑞士人則缺乏這樣的信心。

還有一點令人不解，儘管瑞士人認知瑞士的養老和保險系統非常完善，但43%、55%和48%參加調查人員，依然覺得養老金支出；增長的醫療保險和高生活消費令人力不從心。

因此69%瑞士人(全球平均63%)對退休後的生活深表擔心也就不足為奇了。令人驚奇的是瑞士人不是靠購買高回報的理財產品防老，而是依賴存款：64%參加調查者的可支配財產為現金。

按照Bantli的說法，瑞士人不投資理財的原因是囊中羞澀：64%人表示他們沒有資本投資，還有三分之一人表明自己對理財缺乏了解。

sda-ats/swissinfo.ch/xy

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