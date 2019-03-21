此内容发布于2019年3月21日 上午9:41

61%瑞士人认为经济影响生活。 (KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER)

在瑞士这样一个富国，人们的最大忧虑居然是缺钱，听起来是不是匪夷所思？但千真万确，在一项最新的民意调查中，一半以上调查对象表示“钱”在健康、工作和家庭之前是他们最大的压力源。



美国贝莱德投资管理公司(BlackRock)刚刚公布的最新全球投资人意向调查(Global Investor Puls)结果显示：55%瑞士人最大的压力是钱，61%认为经济能力决定生活质量。



参加调查的1067名瑞士人，年龄在25-74岁之间，手中可投资资产的中间值为15'000瑞郎(约合人民币10万元)。



贝莱德发言人André Bantli告诉媒体，瑞士人非常担心在财政上出现失控局面，只有37%瑞士普通民众自信以自己的经济能力能够拥有无忧无虑的生活，三分之二瑞士人则缺乏这样的信心。



还有一点令人不解，尽管瑞士人认知瑞士的养老和医保系统非常完善，但43%、55%和48%参加调查人员，依然觉得养老金支出；增长的医疗保险和高生活消费令人力不从心。



因此69%瑞士人(全球平均63%)对退休后的生活深表担心也就不足为奇了。令人惊奇的是瑞士人不是靠购买高回报的理财产品防老，而是依赖存款：64%参加调查者的可支配财产为现金。

按照Bantli的说法，瑞士人不投资理财的原因是囊中羞涩：64%人表示他们没有资本投资，还有三分之一人表明自己对理财缺乏了解。

sda-ats/swissinfo.ch/xy

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