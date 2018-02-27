此内容发布于2018年2月27日 上午10:10 最后更新 - 2018年2月27日 -10:10

瑞士联邦铁路局正在测试：从今年年底起，瑞士境内火车站可能全面禁烟。

(Keystone)

等火车时来根儿烟，车来了，把烟头往站台下一扔就上车- 烟民乘客方便了，清洁工人头大了。每年，瑞士联邦铁路公司的清洁团队都要与被扔在站台上下的100吨烟头“进行斗争”。

上周日(2月25日)，《一瞥报》周日版公布了这一来自铁路公司的内部数据。同一信息来源还透露，每天有1200名清洁工在瑞士各地车站的月台清扫。而他们日常工作包括清空各地月台上共计6371个专门收集烟灰烟头的垃圾箱。

瑞士联邦铁路公司正在考虑是否从今年年底开始，在全国所有火车站推行禁烟令。为期12个月的试行措施中包括在6个试点火车站施行禁烟- 实验分3种模式：站内全面禁烟、月台设立吸烟区或吸烟房。6个试点火车站分别为：巴塞尔(Basel)、贝林佐纳(Bellinzona)、库尔(Chur)、纳沙泰尔(Neuchâtel)、尼翁(Nyon)及苏黎世Stadelhofen车站。

瑞士早在2005年12月就开始全面施行无烟列车政策，但和其他欧洲国家的火车站相比，瑞士车站的控烟措施依然较为宽松：目前，火车站建筑内部均为禁止吸烟区，但是乘客在(开放)月台上依然可以自由吸烟。

瑞士资讯swissinfo.ch/ac

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