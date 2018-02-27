等火车时来根儿烟，车来了，把烟头往站台下一扔就上车- 烟民乘客方便了，清洁工人头大了。每年，瑞士联邦铁路公司的清洁团队都要与被扔在站台上下的100吨烟头“进行斗争”。
上周日(2月25日)，《一瞥报》周日版公布了这一来自铁路公司的内部数据。同一信息来源还透露，每天有1200名清洁工在瑞士各地车站的月台清扫。而他们日常工作包括清空各地月台上共计6371个专门收集烟灰烟头的垃圾箱。
瑞士联邦铁路公司正在考虑是否从今年年底开始，在全国所有火车站推行禁烟令。为期12个月的试行措施中包括在6个试点火车站施行禁烟- 实验分3种模式：站内全面禁烟、月台设立吸烟区或吸烟房。6个试点火车站分别为：巴塞尔(Basel)、贝林佐纳(Bellinzona)、库尔(Chur)、纳沙泰尔(Neuchâtel)、尼翁(Nyon)及苏黎世Stadelhofen车站。
瑞士早在2005年12月就开始全面施行无烟列车政策，但和其他欧洲国家的火车站相比，瑞士车站的控烟措施依然较为宽松：目前，火车站建筑内部均为禁止吸烟区，但是乘客在(开放)月台上依然可以自由吸烟。
瑞士联邦铁路的清洁人员们必须手把手地从铁轨间捡起那些被烟民们随手扔掉的烟头。每天，他们在苏黎世火车站捡的烟头足足能装满一个110升的垃圾袋-这足以让这些员工气得七窍生烟。 (瑞士电视台SRF/瑞士资讯swissinfo.ch)
瑞士资讯swissinfo.ch/ac
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