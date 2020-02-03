此内容发布于2020年2月3日 上午10:19

一架搭载撤离武汉法国侨民的飞机于上周五在马赛附近降落。 (Keystone / Arnold Jerocki)

一架搭载了5名瑞士公民及3名随行中国家属的飞机于上周日早上飞离武汉，现已抵达法国马赛附近的机场。

这架法国政府包租的飞机接回了来自30个国家的约250人，其中有法国人、比利时人、奥地利人，还有这5名瑞士人。

虽然全部乘客无一人出现冠状病毒感染症状，但他们仍将在法国伊斯特尔勒图贝空军基地(Istres-Le-Tubé Air Base)度过14天的隔离期。

瑞士外交部在周日发表的媒体声明(多语)外部链接中表示，该部与法、中两国的有关部门紧密协作，为这些公民的“自愿”撤离做了准备工作。

外交部透露，原计划有10人要回瑞士，但另两人在出发前不久临时选择留在武汉。

在飞机起飞前，机上所有乘客都预先经过医疗筛查，他们全程都佩戴了口罩，而机组人员则穿着了防护服。

根据外交部的数据，目前有4000多名瑞侨仍居住在中国大陆和香港。作为疫情中心的武汉市已有300多人死于这种病毒，而生活在那里的瑞士人只有10名。

上周日《新苏黎世报周日版》(NZZ am Sonntag)还发表了对中国驻瑞大使的采访，耿文兵大使称已经联系到了现处瑞士的所有中国游客与侨胞，无人有感染风险。





Keystone-SDA/RTS/dos

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