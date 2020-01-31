進武漢的時候，從車裡拍的照片。 (Emmanuel Mathias Geebelen)

一位生活在武漢的瑞士人，春節期間帶著中國太太和兩個孩子去香港度假，正趕上武漢封城，費盡千辛萬苦才回到了武漢的家，這裡他分享了他的返城歷險記。

阅读本文简体字版本请 点击这里

信息框结尾

冠狀病毒引起全球恐慌，武漢的1100萬人口中，正趕上春節加上疫情爆發，大約500萬人離開了武漢。

但是一位瑞士人和他的家人卻決定逆流而上，回武漢！

Emmanuel Mathias Geebelen，中文名康安明，來自瑞士日內瓦，42歲，全職爸爸。他的太太Connie是湖北人，開了一間幼兒園，他們2019年4月帶著兒子Nikola搬入武漢，不久後女兒Nikita出生。

康安明一家四口。

(Dennis Lindbom)

根據瑞士駐京使館的數據，武漢有8位登記註冊的瑞士人，其中4人選擇留在武漢。而康安明說，他未曾登記，所以不在那8人之列。

他們家決定利用春節假期去香港度假，這是他們幾個月前就計劃好的。

一家人去了香港的南丫島，這是一個適合另類生活的地方，遠離城市的喧囂，猶如世外桃源，島上沒有車輛，但是有很多奇奇怪怪的小酒吧和飯店。康安明在2013年離開瑞士之後，曾在這個島上生活過一段時間，他是一個徒步發燒友，走遍了香港的條條街巷，並曾在世界各地背包旅行。

封城

他們一家人還在香港的時候，為了阻止疫情的進一步擴展，武漢及周邊城市採取了封城措施。

康安明是瑞士人，可以繼續留在香港，但是太太和兩個孩子都持中國護照，他們的簽證將到期，必須離開，而越來越多的國家和地區不再允許武漢人入內。

因為疫情，返程航班被取消了，他們知道回家的路一定是路漫漫。

他們得到了航空公司的退款，但是他們必須在其他交通渠道也關閉之前迅速做出決定，於是他們決定改乘火車，就是不知道能否在武漢下車。

“我們只能賭上一把，因為我們沒有其他選擇，”太太Connie說：“我們沒有任何其他可以去的地方，沒人能求助，這是一種很崩潰的感覺。”

她最擔心的是孩子，“我盡量照顧好他們，還好他們都OK，”她說。

1月28日，他們一家四口終於費盡艱辛，回到了武漢，當時的數據是6081人確診，132人死亡。

在網上訂票的時候，沒有到武漢的票，售票助手也不知道還有沒有去武漢的列車，所以他們只能買了武漢前一站岳陽的票。

他們買了商務廂的票，只有這節車坐滿了人，康安明去看了其他車廂，空無一人。

很幸運地到達了岳陽。 “我們在火車上買了去武漢的票，他們居然賣給我們了。”康安明說。

幽靈火車

從岳陽到武漢用了4個多小時的時間，而且火車幾乎是空的，就像一列幽靈車，終於到了武漢，可是下了車，武漢已經不再是他們認識的武漢了。

“整個火車站一個人都沒有，所有商店都關了，”康安明說，而平時火車站是最熱鬧的地方。

“現在你去醫院，也沒人在意了，”他說：“就像戰爭一樣，到了戰場上也就那麼回事了。”康安明開玩笑說。他還說他在其他車站和主路上都看見了體檢站。

出了武漢站，幾乎就看不到人了。這是春節剛過的當口，正應該是人們返城的高峰期。

但是今年不一樣。 “我99%的朋友都不得不取消返程計劃，”Connie說：“他們都必須在家自我隔離。”官方建議公眾待在家裡，商店關門，公交和地鐵也停運了。

朋友用車將他們接回家。馬路上幾乎沒車，只有幾個檢查站。誰也不知道什麼時候能夠恢復正常。

隔離

一到家，他們就馬上去附近唯一還開門的超市買東西，這家超市是被指定開門的超市，其他商店全部關門，康安明說。他們把冰箱的冷凍室填滿了肉和魚，估計隔離還要至少持續幾週。

他們在家勤洗手，用酒精消毒，小心處理送餐的食品。 “兩個孩子被關在家裡很無聊，”Connie說，她自己也要面對百無聊賴的日子，因為武漢政府發布通告暫停所有業務直到2月13日。

但是至於擔心：“不，沒什麼可擔心的，那隻能自尋煩惱，”他相信政府正在採取一切必要步驟來控制疫情。

他們決定留在武漢，儘管瑞士官方已經計劃撤僑，但是回瑞士也越來越難，因為瑞航和漢莎都取消了中國航班。

但是康安明主意已定，他就是要留在武漢，“我們就待在這裡，”他說：“我們可不想再踏上冒險之旅。”









(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram