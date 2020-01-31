进武汉的时候，从车里拍的照片。 (Emmanuel Mathias Geebelen)

一位生活在武汉的瑞士人，春节期间带着中国太太和两个孩子去香港度假，正赶上武汉封城，费尽千辛万苦才回到了武汉的家，这里他分享了他的返城历险记。

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冠状病毒引起全球恐慌，武汉的1100万人口中，正赶上春节加上疫情爆发，大约500万人离开了武汉。



但是一位瑞士人和他的家人却决定逆流而上，回武汉！



Emmanuel Mathias Geebelen，中文名康安明，来自瑞士日内瓦，42岁，全职爸爸。他的太太Connie是湖北人，开了一间幼儿园，他们2019年4月带着儿子Nikola搬入武汉，不久后女儿Nikita出生。

康安明一家四口。

(Dennis Lindbom)

根据瑞士驻京使馆的数据，武汉有8位登记注册的瑞士人，其中4人选择留在武汉。而康安明说，他未曾登记，所以不在那8人之列。



他们家决定利用春节假期去香港度假，这是他们几个月前就计划好的。

一家人去了香港的南丫岛，这是一个适合另类生活的地方，远离城市的喧嚣，犹如世外桃源，岛上没有车辆，但是有很多奇奇怪怪的小酒吧和饭店。康安明在2013年离开瑞士之后，曾在这个岛上生活过一段时间，他是一个徒步发烧友，走遍了香港的条条街巷，并曾在世界各地背包旅行。

封城



他们一家人还在香港的时候，为了阻止疫情的进一步扩展，武汉及周边城市采取了封城措施。



康安明是瑞士人，可以继续留在香港，但是太太和两个孩子都持中国护照，他们的签证将到期，必须离开，而越来越多的国家和地区不再允许武汉人入内。



因为疫情，返程航班被取消了，他们知道回家的路一定是路漫漫。



他们得到了航空公司的退款，但是他们必须在其他交通渠道也关闭之前迅速做出决定，于是他们决定改乘火车，就是不知道能否在武汉下车。



“我们只能赌上一把，因为我们没有其他选择，”太太Connie说：“我们没有任何其他可以去的地方，没人能求助，这是一种很崩溃的感觉。”



她最担心的是孩子，“我尽量照顾好他们，还好他们都OK，”她说。

1月28日，他们一家四口终于费尽艰辛，回到了武汉，当时的数据是6081人确诊，132人死亡。



在网上订票的时候，没有到武汉的票，售票助手也不知道还有没有去武汉的列车，所以他们只能买了武汉前一站岳阳的票。



他们买了商务厢的票，只有这节车坐满了人，康安明去看了其他车厢，空无一人。



很幸运地到达了岳阳。“我们在火车上买了去武汉的票，他们居然卖给我们了。”康安明说。

幽灵火车



从岳阳到武汉用了4个多小时的时间，而且火车几乎是空的，就像一列幽灵车，终于到了武汉，可是下了车，武汉已经不再是他们认识的武汉了。



“整个火车站一个人都没有，所有商店都关了，”康安明说，而平时火车站是最热闹的地方。



“现在你去医院，也没人在意了，”他说：“就像战争一样，到了战场上也就那么回事了。”康安明开玩笑说。他还说他在其他车站和主路上都看见了体检站。



出了武汉站，几乎就看不到人了。这是春节刚过的当口，正应该是人们返城的高峰期。



但是今年不一样。“我99%的朋友都不得不取消返程计划，”Connie说：“他们都必须在家自我隔离。”官方建议公众待在家里，商店关门，公交和地铁也停运了。



朋友用车将他们接回家。马路上几乎没车，只有几个检查站。谁也不知道什么时候能够恢复正常。



隔离



一到家，他们就马上去附近唯一还开门的超市买东西，这家超市是被指定开门的超市，其他商店全部关门，康安明说。他们把冰箱的冷冻室填满了肉和鱼，估计隔离还要至少持续几周。



他们在家勤洗手，用酒精消毒，小心处理送餐的食品。“两个孩子被关在家里很无聊，”Connie说，她自己也要面对百无聊赖的日子，因为武汉政府发布通告暂停所有业务直到2月13日。



但是至于担心：“不，没什么可担心的，那只能自寻烦恼，”他相信政府正在采取一切必要步骤来控制疫情。



他们决定留在武汉，尽管瑞士官方已经计划撤侨，但是回瑞士也越来越难，因为瑞航和汉莎都取消了中国航班。



但是康安明主意已定，他就是要留在武汉，“我们就待在这里，”他说：“我们可不想再踏上冒险之旅。”







(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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