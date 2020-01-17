一些接受检查的屠宰场没有完全履行保护动物的操作条例。 (© Keystone / Ti-press / Pablo Gianinazzi)

并非所有瑞士屠宰场都在遵守动物屠宰规定。联邦兽医局在调查后指出，一些屠宰场在某些操作环节上存在缺陷。

绝大部分的屠宰场能够小心地对待动物。但是，联邦兽医局在1月14日公布的调查报告中写到，有些动物在屠宰场过夜时出现扭伤状况。此外，动物在“赴死”前往往缺乏饮水，食物和供休息的稻草垛更是稀缺。

一些屠宰场-尤其是小型机构-对牲畜击晕方法的监控也不到位。这常常源于工作人员缺乏相关意识或专业培训。紧张的工作节奏和有限的屠宰时间也是造成这种情况的原因。

在有些屠宰场，因电击设备功率过低或者电击夹使用不当，导致肉牛从击晕到放血的屠宰时间过长。在大多数屠宰场内，工作人员不会检查放血环节操作是否正确，尤其对于猪的宰杀。

缺少兽医

小型屠宰场无法随时享有兽医服务。由于医生数量不足，许多兽医服务站均下调了工作量。因此，在品质检查中，兽医主要侧重于屠宰前的动物检查以及屠宰后的肉品分析。至于动物福祉，兽医则关心甚少。

“无法容忍”

各州当局已经开始呼吁加强卫生检测和保护动物方面的具体措施。联邦兽医局负责监督屠宰人员的培训课程，以避免工作人员“要么放弃屠宰工作，要么对问题视而不见”的状态。在联邦兽医局看来，屠宰场的自检文档也要被审核。

联邦兽医局计划重新修订屠宰动物保护条例，修订重点是关于牲畜击晕方法的规则。

瑞士动物保护协会(La Protection suisse des animaux)认为兽医局报告中提及的屠宰方法漏洞让人“无法容忍”。善待动物到其生命最后一刻，是一份道德义务，该组织重申。

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