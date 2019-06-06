台灣高教工會提供的數字顯示：瑞士的高等學府平均學費不到台灣大學的五分之一。這是真的嗎？

(© Keystone / Christian Beutler)

只有有錢人才可以去瑞士讀書嗎? 不一定。在台灣讀大學需要繳付的學費比瑞士貴得多，這是台灣高等教育產業工會的調查結果外部链接。

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該高教工會6月3日公佈的數據顯示：在全球人均GDP一百強國家比較中，台灣高校平均年度學雜費在經過購買力平價換算後為6218美元(公立高校3946美元，私立高校7389美元)，高居全球第14位；該排行中，“高價孤島”瑞士的高等學府平均學費僅為1159美元*，不到台灣大學學費的五分之一。



高教工會表示，“台灣學費絕非教育官員或大學校長常常聲稱的「太過低廉」；相反地，我們可以說，台灣的學雜費遠高出全球平均和中位數，其實是位居昂貴的一端！ ”

面對這一質疑，台灣教育部高教司長朱俊彰台灣教育部高教司長朱俊彰在公視新聞採訪外部链接中回應道：“任何國家的高等教育有它的發展脈絡和歷程，學費高低其實不宜用數字直接做比較。”

數字上的出入

台灣教育部有自己關於大學學雜費的國際比較數據：台灣一般大學2018學年的平均學雜費為1947美元外部链接，私立大學3645美元-這只是高教工會對應數據(公立3946美元，私立7389美元)的一半。

其實，我們並不能對兩方數據進行直接比較，因為高教工會公佈的數據並非實際繳納學費的金額，而是經過了購買力平價換算，即相對於購買力這一參考基數計算出的相對值。換句話說，台灣、瑞士數值的差距並不意味著台灣高等教育學費是瑞士的5倍，而是台灣人為了接受高等教育所承擔的財政壓力是瑞士人的5倍。

高教工會也另外提供了高校學費的原始數據：台灣高校平均2951美元外部链接(此均值接近教育部的實際學費數據)、瑞士1504美元。這樣一看，台灣大學生實際繳納的學費雖然顯著高於瑞士在校生，但不是5倍，而是2倍。

而若只看公立大學的話，台灣、瑞士高校的收費差距還會進一步縮小。

瑞士各地學費差異大

但需要注意的是，即使是公立大學，瑞士各地高校的收費也會有較為明顯的差異。整體來看，瑞士法語地區大學比德語區大學收費更低。部分瑞士大學要求外籍學生繳納附加學費，在聖加侖大學，外國學生的學費甚至達到本國學生的2.5倍。因此，對留學生來說，選擇哪一所瑞士大學就讀，對錢袋的影響也是不可忽視的。

為了方便大家參考，瑞士資訊swissinfo.ch將瑞士主要幾所公立大學學士學位課程現行的學年收費標準歸納於下：

蘇黎世大學：瑞士籍學生學費1440瑞郎外部链接(合1451美元)，外籍學生2440瑞郎(2459美元)

蘇黎世聯邦理工學院：學費1160瑞郎外部链接(1169美元)



伯爾尼大學：瑞士籍學生學費1500瑞郎外部链接(1511美元)，外籍學生1900瑞郎(1914美元)

巴塞爾大學：學費1700瑞郎外部链接(1712美元)

聖加侖大學：瑞士籍學生學費2452瑞郎外部链接(2466美元)，外籍學生6252瑞郎(6288美元)



日內瓦大學：學費1000瑞郎外部链接(1007美元)

洛桑大學：學費1160瑞郎外部链接(1168美元)

洛桑聯邦理工學院：學費1420瑞郎外部链接(1430美元)



弗里堡大學：瑞士籍學生學費1310瑞郎外部链接(1320美元)，外籍學生1610瑞郎(1622美元)



納沙泰爾大學：瑞士籍學生學費1030瑞郎外部链接(1037美元)，外籍學生1580瑞郎(1592美元)



不只是學雜費的問題



當然，要為出國留學做預算，學費只是因素之一。儘管瑞士公立大學收費相對較低，但是瑞士的生活費用卻遠高於很多歐美國家外部链接。



就拿學費最低的日內瓦大學提供的參照(法)外部链接來說吧：除了每年1000瑞郎的學費之外，學生每年還要負擔1000瑞郎的學習資料費、1296瑞郎的醫療保險費(適用於擁有B類學生居留證件的留學生)、8400瑞郎的房租、450瑞郎交通費、13200瑞郎的日常開支(食物、零花、服裝、電費、電話費，等等)、400瑞郎的非報銷醫療費用-總計起來，要擁有每年支付25824瑞郎(合26020美元)的能力，才可以維持在日內瓦一年的學習。



另外，留學瑞士的學生還要了解的一點是，瑞士高校頒發獎學金的比例較小。經合組織的《2017年教育報告》指出：“(在瑞士等国)，學生獲得的公共基金支持有限，僅有特定學生群體能夠獲得基金資助。” 该報告數據外部链接顯示(圖表B5.3)，瑞士大學生中完全依靠獎學金求學的學生比例約為6%，明顯少於芬蘭的55%、美國的21%抑或比利時法語地區和意大利的20%。與此同時，完全自費的學生在瑞士高校中佔92%的絕大多數，比例高於大多數經合組織成員國國家。



歸根結底，從教學質量和學費壓力角度來說，赴瑞留學不失為一種選擇。但是，邁出這一步還是要有充分的準備 。一是要做好生活費的預算 ; 其次，儘管英語作為瑞士大學教學用語的地位愈發重要，但還是要為面對瑞士多語環境做好語言功課。



*高教工會在其學雜費比較統計中，部分參照了世界經合組織《2017年教育報告》的數據。瑞士資訊swissinfo.ch在該報告法語版外部链接(第222頁，圖表B5.1.)中查詢到的瑞士大學(購買力平價換算後的)學費跨度在2500-3500美元之間，同台灣高教工會給出的數值(1159美元)有較大出入。而同一報告英語版外部链接關於瑞士的信息(第220頁，圖表B5.1.)則為1100美元左右，接近高教工會的數據。

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瑞士资讯swissinfo.ch

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