台湾高教工会提供的数字显示：瑞士的高等学府平均学费不到台湾大学的五分之一。这是真的吗？

(© Keystone / Christian Beutler)

只有有钱人才可以去瑞士读书吗? 不一定。在台湾读大学需要缴付的学费比瑞士贵得多，这是台湾高等教育产业工会的调查结果外部链接。

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该高教工会6月3日公布的数据显示：在全球人均GDP一百强国家比较中，台湾高校平均年度学杂费在经过购买力平价换算后为6218美元，高居全球第14位；该排行中，“高价孤岛”瑞士的高等学府平均学费仅为1159美元*，不到台湾大学学费的五分之一。

高教工会表示，“台湾学费绝非教育官员或大学校长常常声称的「太过低廉」；相反地，我们可以说，台湾的学杂费远高出全球平均和中位数，其实是位居昂贵的一端！”

面对这一质疑，台湾教育部高教司长朱俊彰在公视新闻采访外部链接中回应道：“任何国家的高等教育有它的发展脉络和历程，学费高低其实不宜用数字直接做比较。”

数字上的出入

台湾教育部有自己关于大学学杂费的国际比较数据。据其统计，台湾一般大学2018学年的平均学杂费为：公立大学1947美元外部链接，私立大学3645美元-这只是高教工会对应数据(公立3946美元，私立7389美元)的一半。

其实，我们并不能对两方数据进行直接比较，因为高教工会公布的数据并非实际缴纳学费的金额，而是经过了购买力平价换算，即相对于购买力这一参考基数计算出的相对值。换句话说，台湾、瑞士数值的差距并不意味着台湾高等教育学费是瑞士的5倍，而是台湾人为了接受高等教育所承担的财政压力是瑞士人的5倍。

高教工会也另外提供了高校学费的原始数据：台湾高校平均2951美元外部链接(此均值接近教育部的实际学费数据)、瑞士1504美元。这样一看，台湾大学生实际缴纳的学费虽然显著高于瑞士在校生，但不是5倍，而是2倍。

而若只看公立大学的话，台湾、瑞士高校的收费差距还会进一步缩小。



瑞士各地学费差异大

但需要注意的是，即使是公立大学，瑞士各地高校的收费也会有较为明显的差异。整体来看，瑞士法语地区大学比德语区大学收费更低。部分瑞士大学要求外籍学生缴纳附加学费，在圣加仑大学，外国学生的学费甚至达到本国学生的2.5倍。因此，对留学生来说，选择哪一所瑞士大学就读，对钱袋的影响也是不可忽视的。

为了方便大家参考，瑞士资讯swissinfo.ch将瑞士主要几所公立大学学士学位课程现行的学年收费标准归纳于下：

苏黎世大学：瑞士籍学生学费1440瑞郎外部链接(合1451美元)，外籍学生2440瑞郎(2459美元)

苏黎世联邦理工学院：学费1160瑞郎外部链接(1169美元)

伯尔尼大学：瑞士籍学生学费1500瑞郎外部链接(1511美元)，外籍学生1900瑞郎(1914美元)

巴塞尔大学：学费1700瑞郎外部链接(1712美元)

圣加仑大学：瑞士籍学生学费2452瑞郎外部链接(2466美元)，外籍学生6252瑞郎(6288美元)

日内瓦大学：学费1000瑞郎外部链接(1007美元)

洛桑大学：学费1160瑞郎外部链接(1168美元)

洛桑联邦理工学院：学费1420瑞郎外部链接(1430美元)

弗里堡大学：瑞士籍学生学费1310瑞郎外部链接(1320美元)，外籍学生1610瑞郎(1622美元)



纳沙泰尔大学：瑞士籍学生学费1030瑞郎外部链接(1037美元)，外籍学生1580瑞郎(1592美元)



不只是学杂费的问题

当然，要为出国留学做预算，学费只是因素之一。尽管瑞士公立大学收费相对较低，但是瑞士的生活费用却远高于很多欧美国家。

就拿学费最低的日内瓦大学提供的参照(法)外部链接来说吧：除了每年1000瑞郎的学费之外，学生每年还要负担1000瑞郎的学习资料费、1296瑞郎的医疗保险费(适用于拥有B类学生居留证件的留学生)、8400瑞郎的房租、450瑞郎交通费、13200瑞郎的日常开支(食物、零花、服装、电费、电话费，等等)、400瑞郎的非报销医疗费用-总计起来，要拥有每年支付25824瑞郎(合26020美元)的能力，才可以维持在日内瓦一年的学习。

另外，留学瑞士的学生还要了解的一点是，瑞士高校颁发奖学金的比例较小。经合组织《2017年教育报告》指出：“(在瑞士等国)，学生获得的公共基金支持有限，仅有特定学生群体能够获得基金资助。” 报告数据外部链接显示(图表B5.3)，瑞士大学生中完全依靠奖学金求学的学生比例约为6%，明显少于芬兰的55%、美国的21%抑或比利时法语地区和意大利的20%。与此同时，完全自费的学生在瑞士高校中占92%的绝大多数，比例高于大多数经合组织成员国国家。

归根结底，从教学质量和学费压力角度来说，赴瑞留学不失为一种选择。但是，迈出这一步还是要有充分的准备 。一是要做好生活费的预算 ; 其次，尽管英语作为瑞士大学教学用语的地位愈发重要，但还是要为面对瑞士多语环境做好语言功课。



*高教工会在其学杂费比较统计中，部分参照了世界经合组织《2017年教育报告》的数据。瑞士资讯swissinfo.ch在该报告法语版外部链接(第222页，图表B5.1.)中查询到的瑞士大学(购买力平价换算后的)学费跨度在2500-3500美元之间，同台湾高教工会给出的数值(1159美元)有较大出入。而经合组织同一报告英语版外部链接关于瑞士的信息(第220页，图表B5.1.)则为1100美元左右，接近高教工会的数据。

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瑞士资讯swissinfo.ch

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