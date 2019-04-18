相对于人口数量而言，荷兰每年生产的蛋类最多，比瑞士多大约六倍。虽然如此，瑞士的鸡蛋产量仍在持续增长，而且有机鸡蛋的占比也越来越大。
复活节是鸡蛋需求最大的时节，在许多国家，复活节前鸡蛋的销售量都远远高于年平均数量。那么，全世界哪里鸡蛋产量最多？国际对比显示，中国产蛋量最高。根据联合国粮农组织(FAO)的数据，美国、印度和墨西哥均属于产蛋大国。在欧洲，法国是最大的鸡蛋生产国，领先于乌克兰和西班牙。法国的鸡蛋产量是瑞士的16.6倍，在国际比较中排名第86位。
另外，如果按照人口与鸡蛋消费量的比例来看，荷兰人均鸡蛋产量高居榜首。2018年，荷兰人均生产鸡蛋636个。在马来西亚和墨西哥，鸡蛋产量相对于人口数量也非常大。
相比之下，香港排名相对非常低：人均生产鸡蛋0.9个。瑞士排名居中，人均113个，2018年生产974万个鸡蛋。这个数字多年来一直在持续上涨。尤其是瑞士的有机鸡蛋产量增长速度较快--现在瑞士生产的鸡蛋中有17%是有机鸡蛋，而在商店出售的鸡蛋中20%是有机鸡蛋。瑞士本地产鸡蛋所占比例越来越大，进口鸡蛋数量比过去减少很多。
瑞士鸡蛋的价格
有机鸡蛋0.81瑞郎/个(合5.37元人民币)
户外自由活动的鸡生产的鸡蛋0.61瑞郎/个(合4.04元人民币)
养鸡厂生产的鸡蛋0.43瑞郎/个(合2.85元人民币)
进口鸡蛋0.24瑞郎/个(合1.59元人民币)
瑞士人每年吃多少鸡蛋？
2018年瑞士每年人均吃鸡蛋的数量是181个，平均每两天吃一个鸡蛋，近年来人均消费量略有增加。但是，德国人和奥地利人分别以230个和239个鸡蛋的人均消费数量一直高于瑞士人。瑞士消费的鸡蛋中有大约11%是有机蛋。这一份额还在持续增加。
瑞士资讯swissinfo.ch