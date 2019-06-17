每年军医分辨出的跨性别者约为18人。

(© Keystone / Christian Beutler)

虽然按照目前的规定跨性别者没有服役资格，但军队正在斟酌日后取消这一限制的可能性。

据《晨报周日版》(Le Matin Dimanche)和《周日报》(SonntagsZeitung)报道，军队已设立“多样化瑞士军队”办公室来处理跨性别者问题。目前军队法规规定跨性别者没有资格服役或完成民兵义务。但在实际操作中，军队基于个案曾做出过通融。

如果有专家证明申请者的精神与身体都很健康，也能满足抗压、适应性、自我调整及服从命令等标准，那么没有什么能阻止跨性别者应征入伍。这类情况仍相当少见。每年军医辩认出的跨性别者大约只有18人。

苏黎世联邦理工学院(ETHZ)最近所做名为“安全2019”(Security 2019)的研究注意到，即便是针对同性恋者，公众依然对此想法存在抗拒。某调研中有14%的人认为性少数可能影响军队凝聚力。由政府领导的一次社交网络调研按计划最早将于2020年进行，届时会对5.3万名包括男性与女性的应征入伍者展开调查。

将来军队征兵处的工作人员在处理跨性别问题时，会征询19岁新兵们他们所认同的性别。新兵可在性别一栏现有的“男/女”旁的“其他”中打勾。





Le Matin Dimanche/SonntagsZeitung/ac

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram