此内容发布于2019年9月23日 下午2:00

“金”秋又至，瑞士的这个季节特别适合背上行囊出门远足。 (Sondereggerfotos.ch)

瑞士共有6.5万公里做了明确标识的徒步路径，无论您的能力水平如何，一定有适合您的线路：

Trail map 瑞士徒步地图

在您收拾背包、穿上徒步鞋上路之前，先来看看我们的团队特意为您编写的这些实用提示。

我可以到哪里去寻找灵感？

您可以从瑞士旅游局网站开始，目前该网站推荐了遍布全国各地的“32条最受欢迎徒步线路外部链接”。其他的优秀资源包括瑞士徒步线路联合会(多语)外部链接和瑞士登山俱乐部(SAC，多语)外部链接。由用户自己发布内容的网站Hikr.org(多语)外部链接则在不停地更新，提供了多种语言的最新提示。

我怎么能够知道某条线路的难度？

多亏了上世纪30年代徒步爱好者的努力，瑞士各地(及列支敦士登)的路标都保持了一致的风格。

难度最低的线路通用的标识为黄色路标或黄色箭头，有时中间会有个背着背包手扶登山杖的小人。标注海拔、线路会合处及距离的路标也使用黄色，上面可能标注不同类型的线路。有些路标上还会注明到达下一个目的地估计需要的时间。

64%的徒步线路标注了黄色，即低难度线路。

(© Keystone / Christian Beutler)

常被画在树干与岩石上的红白相间标识，标注出的是徒步者可能会遇到陡峭或狭窄路段的线路。徒步联合会(多语)外部链接提醒大家：“走这些线路的人应当脚步稳、不恐高、身体状况良好，还应了解走山路的危险性。”

山区徒步线路占全国徒步线路的35%。

(Keystone / Alessandro Della Bella)

登山徒步线路的标识则为蓝白相间。这些线路经常会穿越雪地与冰川，可能需要使用绳索、冰镐和防滑的尖钉铁鞋底。随着冰川渐渐消融，此类线路的挑战性也越来越大。

只有1%的徒步线路是登山型的。

(Keystone / Arno Balzarini)

冬天的大雪会把许多低难度黄色线路变成季节性的冬季徒步线路。这些线路会用粉色标识标出。除了一双有防滑鞋底，用来对付结冰路面的冬靴，不需要其他特别的装备。

有时这些线路会穿过滑雪道或雪橇道。

(Schweizer Wanderwege)

出发前请务必核实天气状况，因为雨水能让岩石变滑。国家气象局MeteoSwiss(多语)外部链接提供了详细的天气预报与危险警报。如果可能，请查看您目的地附近的缆车或登山木屋的网络摄像机实时拍摄的视频，以了解您想去的地方是否被大雾笼罩。

谁负责维护所有的徒步线路？

作为一条世上独一无二的法律，《瑞士宪法》第88条款(多语)外部链接规定，瑞士的人行小径和徒步线路都应保持良好和安全的状态。保护工作被委托给州与地方行政区。大约1500名志愿者和帮助人员在负责修剪多余的树枝、维修台阶和调整路标等工作。

工作人员正在Val Lumnezia山谷绘制徒步路标。 (Keystone / Gian Ehrenzeller)

徒步花费几何，谁来掏腰包？

除了抄捷径乘个缆车，或者偶尔在登山木屋小住外，这项全民运动对所有徒步客免费开放。维护徒步线路的资金来自各州与各捐助人。据徒步联合会透露，每年的总投资在5300万瑞郎左右(约合3.85亿元人民币)，这包括全国线路的运作维护、维修和设立路标及其他支出。此外，瑞士登山俱乐部每年还斥资几十万瑞郎，用以维护和改善通往下属各登山木屋的路径。

在瑞士徒步安全性如何？

请您务必确保自己走在正确的线路上。不过话说回来，无论您经验多丰富、做事多细心，都免不了风险因素的存在。每年大约两万名徒步客会在瑞士出事故，其中会有几十人不幸殒命。上个月四人在瑞士山间坠崖身亡，伯尔尼阿尔卑斯山脉发生的一次山体滑坡还造成一人死亡、数人受困(英)外部链接。

“在后退的冰川与冰碛或岩石之间的缝隙中，露出了很多危险且常常难以通过的隧道与峡谷，”地质学家汉斯-鲁道夫·科伊森(Hans-Rudolf Keusen)近日告诉瑞士德语区电视台SRF(德)外部链接。他同时在瑞士登山俱乐部担任登山木屋与基础设施的副总监。

一般说来，各地有关部门一了解到问题，就会关闭相应线路。徒步爱好者也可以随时向徒步联合会或瑞士登山俱乐部(SAC)咨询。





Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram