薪酬差异只是诸多性别不平等方面的一个体现，尽管宪法与法律早已明文规定，男女不平等在瑞士仍然存在。 (Kai Reusser / swissinfo.ch)

在瑞士，男性与女性享有平等权利，这是联邦宪法的规定，也符合民众的意愿。但是，自1981年6月14日投票38年过去了，该项法令仍未得到具体实施，下面我们来了解一下瑞士日常现实中性别不平等关键性的5点体现。

“男女两性有权享有同工同酬，”再者，这也是宪法条款(多语)外部链接关于平等所做的规定。性别平等受到相关适用法律(多语)外部链接的保障，法律明确禁止任何形式的职场性别歧视，包括两性之间的薪酬差异。

然而，官方统计数据却显示了一个截然不同的现实。在2016年(最为近期的可得数据)，瑞士的女性平均税前月收入为6’011瑞郎，男性为6’830瑞郎，这意味着瑞士女性的薪酬比男性低12%。

如果在私企领域，男女工资差异就更为悬殊，达到了14.6%，这种差别只有其中一部分归于客观因素，比如说，男性与女性在受教育程度、工龄或者在企业中任职岗位以及从业领域方面存在差距。



divario salariale donna-uomo grafico

男女工薪族人数比例也差距很大：与男性相反，大多数从事有酬职业的女性都选择非全职工作，这通常意味着她们领取的薪酬较低，升职的可能性也微乎其微。

divario occupazionale donna-uomo 图表

女性选择非全职工作的主要原因是照顾子女以及料理家务。相反，从事兼职的男性则表示，他们兼职是为了通过培训和学习来提高自己，或者是对从事全职工作不感兴趣。这种不同也反映在男女两性对于家务的不平等分配上，家务仍主要由妇女打理。

squilibrio ripartizione lavori domestici donna-uomo 图表

低薪、从事非全职工作以及为照顾家庭而离开职场都令女性处于不利地位，甚至影响到她们未来的养老金收入。领取养老金的女性平均每月领取的养老与遗属保险(AVS)、甚至职业养老保险金都低于男性：

divario rendite AVS e II pilastro donna-uomo 图表

除了职场与家庭生活之外，在政府机关任职的男女两性的比例也毫不对等：

sottorappresentazione femminile negli organi politici 图表

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