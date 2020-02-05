家庭中的暴力(摆拍)。

(Keystone)

瑞士最新关于家暴的报告显示，2018年瑞士共发生18'522起家庭暴力事件，平均每天52起，刑法部门从2020年夏天开始加强管制，家暴者不必受到法院判刑，就可以被送入防家暴学习班。



“压力过大”，是一位家暴者在瑞士电视台的节目中，解释他为什么对老婆拳脚相对的原因。在节目中他不愿暴露自己的真实面孔。



这位三个孩子的爸爸在电视上说：“我既是施暴者。”同时他也是言语暴力的受害者。



感觉被逼到墙角



他妻子总是指责他，“我觉得自己被逼到了墙角，只有动手她才会闭嘴。”



精神疏导、家庭调解-均不管用，怒火总是压不住，孩子们要目睹这一切。在又一次的争吵中，他伤了她，警察来了，儿童和成人保护组织也来了，他进了预防家暴学习班。



纠结

怎样对待自己家中的家暴，大多数情况下，暴力来自丈夫或者伴侣，是应该报警还是维持家里的和平而忍气吞声？这个问题，令遭受暴力的一方感到纠结和压力。



如果得到有关家暴的蛛丝马迹，瑞士警方必须予以干预，因为自2004年起，家庭暴力归类于犯罪，家庭暴力中包含其他如胁迫或蓄意谋杀等严重犯罪，而谩骂、检查手机或者封锁银行账号也算作家暴的一种。

无需判刑



在防家暴学习班中，男人们会学习怎样和平处理与伴侣或者家庭的矛盾。



根据一项新法，从2020年7月1日起，瑞士刑法部门将针对家暴采取更多行动，比如有暴力行为的人不必受到过法律判决，就可以被送去学习班。



“丈夫-领导”



四分之三施暴者是男性，其中外国人占很大比例。“施暴者没有共同的特征，”伯尔尼防家暴学习班负责人Jessica Renno说：“瑞士男性中也不乏有暴力倾向的人，外国人许多是因为经历过战争或者生活艰难导致的压力出现暴力行为。”

数据评估证实，防家暴学习班能有效地制止伴侣关系中的暴力行为。Jessica Renno说，为了保护受害者，应该在施暴者身上下功夫。这些施暴者上26次课之后很少再出现暴力行为。



大多数情况下，由官方-比如检察院或者移民局出面将施暴者送去学习班，是否参加学习班会影响他们的家庭拜访权或者居留权。

不必上法院



那位上了电视的施暴者，主动报名参加了学习班。他自我反省，等了太长时间，他说，一直觉得他们可以在没有外力帮助的情况下自己解决问题，但是情况却越来越严重，他说：”很长时间我不能把自己内心的感受说出来。”



所以他一直是采用动粗而不是交流来解决问题。在学习班中，他学到了承担责任并尝试从自己小时候的行为开始反思。他目前与妻子分居，而妻子撤回了对他的上诉。

swissinfo.ch及瑞士电视台SRF

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram