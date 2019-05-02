此内容发布于2019年5月2日 上午9:30

2017年，寻求庇护者在瑞士提契诺州的比亚斯卡(Biasca)打扫公园。 (Keystone / Francesca Agosta)

瑞士联邦移民事务秘书处(SEM)最新数据显示，瑞士逾三分之一的寻求庇护者以及难民目前处于受雇就业状态。尽管如此，大多数任职岗位朝不保夕，并不稳定；且绝大多数人依然领取着由瑞士政府发放的福利救济金。



根据《瑞士东部报·周日版》(Ostschweiz am Sonntag)及《瑞士中部报·周日版》(Zentralschweiz am Sonntag)援引联邦移民事务秘书处最新数据报道，短短一年间，瑞士寻求庇护者的就业率由2018年3月的27%稳中有升，达到了现如今的32%。



这意味着，一年之内，任职受雇于某单位的寻求庇护者就就业人数而言，足足增加了5000人。



在寻求瑞士提供庇护且获准临时入境的避难者中，就业率在一年内从31%上升到37%以上。



瑞士联邦移民事务秘书处表示，该增长从根本上是瑞士采取了更多社会融入措施的结果。该机构强调指出，针对经选拔出的难民及寻求庇护者的为期一年俗称“学徒预备课程”(pre-apprenticeship courses，英)外部链接在瑞士26个州及半州中的18个得以推广，有效帮助了他们良好地融入瑞士社会及就业市场。



除此以外，针对雇主制定的简化雇佣流程，以及各地方行政部门帮助寻求庇护者求职的更强烈意愿，也起到了一定作用。



尽管如此，绝大多数待聘职位都属于低薪岗位，并不足以让寻求庇护者实现经济独立。

回溯2017年数据，在寻求庇护者及难民群体中，86%的人依然领取由瑞士政府发放的福利救济金。

Keystone SDA/sb

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram