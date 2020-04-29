尽管在法律上存在障碍，但是在瑞士的乡村、田野，甚至城市里都会发现越来越多的迷你屋。让我们来探索一下这些麻雀虽小五脏俱全的新型住房。



迷你屋的概念来自美国，是2008年次贷危机之后涌现的一股潮流。许多人在危机之后，失去了自己的房子或失去了工作，车轮上的迷你屋似乎解了他们的燃眉之急。因为它不仅价格低廉、节省能源，而且灵活便利，可以根据工作地点自由移动。而与房车不同的是，这些迷你屋使用真正的建材建造，提供了相应的舒适度。



现在，这股潮流也来到了崇尚缩小住宅尺寸、极小主义和生态生活的欧洲，这些迷你屋一般居住面积不超过45平米，大多供电供水系统自给自足，因此与普通住房相比更加适合生态和环保，唯一的缺点是从城市扩张的角度看，迷你屋不具优势，因为这种独家独户的居住方式，人均占地面积大于居民楼。



在瑞士找到建筑迷你屋的地皮比较困难，尽管如此，迷你屋还是在瑞士找到了一片天地：相关论坛、社交媒体上的群体-瑞士小型居住形式协会(Verein Kleinwohnformen Schweiz外部链接)；自建房课程和车轮上的小屋建筑商都已涌现，不久前刚刚出版一本新书，专门介绍修建迷你住房的经验。

(Kevin Rechsteiner, AT Verlag)

有些人还是能找到途径，在瑞士合法或半合法地建一所自己的迷你房。比如建筑生物学家Tanja Schindler就自己设计了一座生态迷你房，从2013年起她就居住在里面。她的迷你房虽然没有车轮，但是可以在起重机的帮助下，用平板货车搬运。



这座房子45平米大，基础结构由木丝绝缘的木架组成。墙壁的材料选用了可以储热的压缩粘土，房屋由一个木炭火炉供热，装在屋外的太阳能电池板保障电力。



Tanja Schindler设计的迷你房售价18万瑞郎(约合人民币130万)，加上外面的通道、地基和运输费，差不多需25万瑞郎。



(Tanja Schindler)

女大学生Fiona Bayer外部链接在几位朋友的帮助下在苏黎世一座农舍旁边建起了自己的迷你屋，她大约花了2.4万瑞郎，外加投入了一些工时，房屋的内部尚未完成。

(Kevin Rechsteiner, AT Verlag)

演员Martin Rapold外部链接住在一个马戏团房车里。卫生间和淋浴，他使用旁边的居住联盟楼里的公共设施。房车里的供暖靠一个木炭火炉。



(Kevin Rechsteiner, AT Verlag)

Florentina Gojani和Alesch Wenger外部链接自2018年就生活在他们不到3.5吨的迷你屋里，这种重量，让他们可以用车拉着屋子，作为特殊车辆在普通公路上行驶，这对他们很重要。目前他们的这座能源自给的迷你屋在苏黎世城里的一处落脚。

(Kollektiv Winzig)

这本书中介绍的迷你屋经验显示：在瑞士如果能设法解决审批问题，是很值得的一件事，因为这样的迷你住房有利于环保和生态。而且与其他国家相比，瑞士的气候比较温和，既不像挪威那么寒冷，也不像西班牙那样炎热，也有足够的降雨保障迷你屋的能源自给自足，唯一存在的问题就是法律障碍。

(Kevin Rechsteiner, AT Verlag)



(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram