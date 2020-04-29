儘管在法律上存在障礙，但是在瑞士的鄉村、田野，甚至城市裡都會發現越來越多的迷你屋。讓我們來探索一下這些麻雀雖小五臟俱全的新型住房。



阅读本文简体字版本请 点击这里 信息框结尾

迷你屋的概念來自美國，是2008年次貸危機之後湧現的一股潮流。許多人在危機之後，失去了自己的房子或失去了工作，車輪上的迷你屋似乎解了他們的燃眉之急。因為它不僅價格低廉、節省能源，而且靈活便利，可以根據工作地點自由移動。而與房車不同的是，這些迷你屋使用真正的建材建造，提供了相應的舒適度。



現在，這股潮流也來到了崇尚縮小住宅尺寸、極小主義和生態生活的歐洲，這些迷你屋一般居住面積不超過45平米，大多供電供水系統自給自足，因此與普通住房相比更加適合生態和環保，唯一的缺點是從城市擴張的角度看，迷你屋不具優勢，因為這種獨家獨戶的居住方式，人均佔地面積大於居民樓。



在瑞士找到建築迷你屋的地皮比較困難，儘管如此，迷你屋還是在瑞士找到了一片天地：相關論壇、社交媒體上的群體-瑞士小型居住形式協會(Verein Kleinwohnformen Schweiz外部链接)；自建房課程和車輪上的小屋建築商都已湧現，不久前剛剛出版一本新書，專門介紹修建迷你住房的經驗。

(Kevin Rechsteiner, AT Verlag)

有些人還是能找到途徑，在瑞士合法或半合法地建一所自己的迷你房。比如建築生物學家Tanja Schindler就自己設計了一座生態迷你房，從2013年起她就居住在裡面。她的迷你房雖然沒有車輪，但是可以在起重機的幫助下，用平板貨車搬運。



這座房子45平米大，基礎結構由木絲絕緣的木架組成。牆壁的材料選用了可以儲熱的壓縮粘土，房屋由一個木炭火爐供熱，裝在屋外的太陽能電池板保障電力。



Tanja Schindler設計的迷你房售價18萬瑞郎(約合人民幣130萬)，加上外面的通道、地基和運輸費，差不多需25萬瑞郎。

(Tanja Schindler)

女大學生Fiona Bayer外部链接接在幾位朋友的幫助下在蘇黎世一座農舍旁邊建起了自己的迷你屋，她大約花了2.4萬瑞郎，外加投入了一些工時，房屋的內部尚未完成。

(Kevin Rechsteiner, AT Verlag)

演員Martin Rapold外部链接住在一個馬戲團房車裡。衛生間和淋浴，他使用旁邊的居住聯盟樓裡的公共設施。房車裡的供暖靠一個木炭火爐。

(Kevin Rechsteiner, AT Verlag)

Florentina Gojani和Alesch Wenger外部链接自2018年就生活在他們不到3.5噸的迷你屋裡，這種重量，讓他們可以用車拉著屋子，作為特殊車輛在普通公路上行駛，這對他們很重要。目前他們的這座能源自給的迷你屋在蘇黎世城裡的一處落腳。

(Kollektiv Winzig)

這本書中介紹的迷你屋經驗顯示：在瑞士如果能設法解決審批問題，是很值得的一件事，因為這樣的迷你住房有利於環保和生態。而且與其他國家相比，瑞士的氣候比較溫和，既不像挪威那麼寒冷，也不像西班牙那樣炎熱，也有足夠的降雨保障迷你屋的能源自給自足，唯一存在的問題就是法律障礙。

(Kevin Rechsteiner, AT Verlag)



(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram