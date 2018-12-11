此内容发布于2018年12月11日 上午9:30

不少瑞士人希望足球运动员杰尔丹·沙奇里(Xherdan Shaqiri)能靠他的双脚-而不是双手-来说话。 (Keystone)

瑞士德语区和意大利语区年度流行高频词汇桂冠，分别为“双头鹰”(Doppeladler)和“双头鹰手势”(gesto dell’aquila)所摘取，而两者均指象征阿尔巴尼亚的双头鹰手势。



今年6月，因两名科索沃阿尔巴尼亚裔在内的瑞士足球运动员以及瑞士国家队队长在2018年世界杯小组赛与塞尔维亚的激烈对阵中(英)外部链接冲着对方作出“阿尔巴尼亚之鹰”的手势以示庆祝，从而让“双头鹰”成为世界各地报章头条关注的焦点。塞尔利亚人、瑞士媒体以及世界足球界最高管理机构-国际足联(FIFA)对此均不以为然，但最终国际足联依然因其“与公平竞争原则相悖的缺乏体育道德行为”，对这三名瑞士球员处以每人5000-10000瑞郎数额不等的罚款。



+双头鹰手势具有何种意义？



而反观瑞士法语区，年度热词-更确切地说是年度热议短语-当属“精神负担”(charge mentale)。



尽管这一短语早在2017年就在社会各界围绕两性平等的激辩中因法国知名博主艾玛(Emma)的手绘漫画而广为流传，但直至今年方才引申运用到其他领域。



“如果说精神压力业已成为21世纪的社会通病，那么精神负担或许就是致病的关键诱因之一，”评审委员会认为：“现在看来，至少它已不再是女性的专属病或者仅仅局限于某些家庭内部。”



苏黎世应用科学大学(ZHAW)统计筛选“瑞士年度热词”项目(德)外部链接始于2003年。据其介绍，瑞士第四种官方语言-列托罗曼语的年度流行词统计工作也即将于明年正式启动。

Keystone-SDA/ts

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