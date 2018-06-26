此内容发布于2018年6月26日 上午9:42 最后更新 - 2018年6月26日 -09:42

在6月22日世界杯小组赛E组对阵塞尔维亚的比赛中，瑞士队中场球员格拉尼特·扎卡射进一球逼平比分(1-1)后庆祝自己的进球。

(Keystone)

自从上周五(6月22日)瑞士队在世界杯小组赛中战胜塞尔维亚队后，有着科索沃纽带的阿尔巴尼亚裔瑞士球员为庆祝进球做出的“阿尔巴尼亚之鹰”手势引发不小争议。他们将舆论的目光引向瑞士的阿尔巴尼亚人社团，这是瑞士人数第四大的外国人群体。

到底发生了什么？

上周五，在2018年世界杯小组赛E组瑞士对阵塞尔维亚的比赛中，瑞士队在最后关头踢进一球取得胜利，科索沃阿尔巴尼亚裔瑞士球员格拉尼特·扎卡(Granit Xhaka)和杰尔丹·沙奇里(Xherdan Shaqiri)庆祝进球的方式引发一场口水战。这对球员张开双手，同时将拇指勾在一起以模仿阿尔巴尼亚国旗上的黑色双头鹰形象。球队队长斯特凡·利希施泰纳(Stephan Lichtsteiner)也在比赛中做出同样的手势。塞尔维亚人丝毫不为此举所动。赛后被问及这一双头鹰手势的用意时，沙奇里表示：“足球当中少不了各种情绪，人们看得到我做了什么。那只是情绪的宣泄。”他们甚至受到调查，被国际足联(FIFA)做出罚款处分(扎卡与沙奇里每人罚款1万瑞郎，利希施泰纳罚款5000瑞郎)。

瑞士足球队有着非常复杂的移民背景 – 其中有多少阿尔巴尼亚裔球员？



在12名精心挑选的中场与前锋球员当中，有10名球员或是出生在海外，或是有着移民瑞士的父母。



扎卡、沙奇里和中场球员瓦隆·贝赫拉米(Valon Behrami) - 但不包括利希施泰纳 – 都是科索沃的阿尔巴尼亚人后裔。科索沃曾是塞尔维亚的一个省，于2008年宣布独立，但塞尔维亚一直不承认科索沃独立。另一名瑞士球员布莱里姆·哲马伊利(Blerim Dzemaili)则出生于泰托沃区，这是马其顿与科索沃接壤的一个以阿尔巴尼亚人为主的城市。



沙奇里虽在科索沃出生，但尚在襁褓中的他就已随家人逃离被战争蹂躏的祖国移民瑞士。在这场同塞尔维亚的比赛中，沙奇里所穿的球鞋也与众不同，左脚脚踝处绣着瑞士国旗，右脚则是科索沃国旗。而贝赫拉米在科索沃北部长大，上世纪90年代随家人移民瑞士。他的右腿腿肚子上纹了科索沃的双头鹰，左臂上则纹着科索沃和瑞士的国旗。扎卡的家人来自科索沃，但他本人在瑞士巴塞尔出生，他在社交媒体上对自己的科索沃阿尔巴尼亚裔身份直言不讳。



政治或瑞士足球队的民族多样性是否曾造成过球员之间的摩擦？



近年来瑞士国家队有着极其多样性的移民背景。



在周五的比赛之前与之后，瑞士队与塞尔维亚队的教练都回避关于国籍或政治的问题与言论，而是强调比赛的精彩。



然而围绕瑞士队球员移民背景的讨论时不时就会浮出水面。2015年，利希施泰纳曾在面对瑞士记者的一次采访中(德)外部链接，呼吁组建一个有着“合理平衡与混合”的国家队。“这不在于‘真正瑞士’或‘别样瑞士’，而是一个让瑞士人能够继续认同的球队，”他宣称。后来他做出道歉，称自己的评论被人错误地阐释了。上周六在比赛之后，他为双头鹰手势进行辩解，同时就瑞士球员面对的压力与挑衅做出批评。“你们需要再聪明一点，要理解他们的历史，”他告诉《晨报》(法)外部链接(Le Matin)。



被这个双头鹰手势激怒的除了某些塞尔维亚人，还有少数几位瑞士政界人士，其中就有右翼瑞士人民党的娜塔莉·里克利(Natalie Rickli)。



“我真的高兴不起来。那两个进球不是为瑞士踢的，而是为科索沃踢的。如果有一天科索沃国家队能够踢赢比赛，我会为他们高兴，但在世界杯上，我们是在为瑞士队踢球，”她在Twitter上写道。



对阿尔巴尼亚裔人口来说，双头鹰手势具有何种意义？ Albininfo.ch是面向生活在瑞士的阿尔巴尼亚人社团的新闻信息网站，其主编巴斯坚·伊塞尼(Bashkim Iseni)指出，双头鹰手势很常见，是代表身份认同与自由的积极象征，取其“起飞”之意，并不含任何暴力元素。他告诉20 Minutes.ch：“这个手势被用在民族舞蹈中。用双手比划雄鹰，跟巴西人在进球后跳桑巴舞是一回事。” 信息框结尾

有多少阿尔巴尼亚人在瑞士生活？

联邦统计局(法)外部链接表示，2016年约有26万讲阿尔巴尼亚语的人在瑞士生活，而瑞士总人口为840万人。这些阿尔巴尼亚裔人口来自科索沃、马其顿、阿尔巴尼亚与黑山，他们构成排在意大利人、德国人和葡萄牙人之后，总人数第四大的外国人社团。



瑞士境内的阿尔巴尼亚裔人有着怎样的移民史？

科索沃人及来自南巴尔干的其他阿尔巴尼亚裔人口向瑞士的移民可追溯至上世纪60年代中期，当时头几批季节工先期到达瑞士，80年代他们的家人也随之迁来。



80年代末至整个90年代，巴尔干半岛每况愈下的政治局势导致成千上万的前南斯拉夫难民涌进瑞士，1999年达到总数3万人的峰值。



据联邦移民局(法)外部链接透露，大多数科索沃难民在冲突平息后即重返家园，如今的常驻人口多为当年的季节工、他们的家属，以及他们在瑞士出生或长大的后代。由于移民有和家属团聚的权利，每年仍有数千科索沃人来到瑞士。





(翻译：小雷), 瑞士资讯swissinfo.ch

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