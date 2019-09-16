此内容发布于2019年9月16日 上午10:00

苏黎世的一套空置房屋 (Keystone)

瑞士空置房屋数量逐年增多，但与以往相较，无人居住的空置住宅增幅有所减缓。



瑞士联邦统计局(Federal Statistical Office)于9月9日宣布(多语)外部链接，截至2019年6月1日，瑞士全国范围内空置房屋总量多达75323所，占全国住宅存量的1.66%。与去年同期相比，无人入住房屋就数量而言增加了3029所，增幅达到4.2个百分点。



虽然在瑞士持续了10年的空置房屋增长势头仍在延续，然而，放眼全国，房地产市场的增长势头已略有放缓。回首截至2018年6月1日数据，空置房屋数量与前年同期相比增多了13%，全国住宅存量中的1.62%无人问津。

Empty homes Graphic of empty homes in Switzerland

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截至2019年6月1日，瑞士五个主要地区房地产市场上的空置住宅，就数量而言在去年基础上有所增长。空置率最高的当属提契诺州和涵盖了伯尔尼州、弗里堡州、汝拉州、纳沙泰尔州以及索洛图恩州在内的瑞士中部高原地区。与此同时，在苏黎世州和日内瓦湖区房屋购买或租赁热门区域，住宅空置率有所下降。



空置独户住宅总量一如既往地保持着增长势头。截至6月1日，瑞士全国有近7600套独户住宅暂且无人居住，处于待租或待售状态，与上一年相比增加了5.6%。



闲置的新建住宅数量与去年持平，依然维持在1万所。





Keystone-SDA/ts

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