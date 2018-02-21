此内容发布于2018年2月21日 上午9:00 最后更新 - 2018年2月21日 -09:00

四个被瑞士人收养的韩国人。 (swissinfo.ch)

上世纪70年代，一批韩国孩子乘飞机来到瑞士，投奔瑞士收养他们的父母。他们的身后有着什么样的故事？

伊莲娜、汤姆、莱阿和米拉(全部化名)就是那个时期被瑞士人收养的孩子，他们现在已经步入中年，他们愿意向瑞士资讯swissinfo.ch讲述他们的亲身经历。



伊莲娜的故事

1970年伊莲娜是第一批被瑞士人收养的韩国儿童中的一个，那时候她已经六岁了，曾生活在韩国的一个孤儿院中。孤儿院的条件非常差，里面的孩子都快饿死了。Holt基金会主席，美国人Mary Holt从这个孤儿院中救出了几名儿童，伊莲娜就是其中之一。



从韩国收养

韩国可能是世界上将孩子送往国外收养最多的国家。朝鲜战争(1950-53年)之后，美国传教士帮助美国士兵与当地女性生出的孩子及战争遗留下来的孤儿在国外寻找存身之处，后来又加入了婚外的孩子，有些韩国人也将年纪大些的孩子送到国外让人收养，寄希望于他们能过上更好的日子。 信息框结尾

体重严重不达标，还有一个鼓鼓的肚子，伊莲娜就是这样上了前往瑞士的飞机，投奔她瑞士的新父母。她说，她很失望，她的新爸妈和她想象的完全不一样。她的瑞士父母之所以收养她，是因为他们10岁的独生女希望自己能有个妹妹，而之所以收养她，她猜，是因为她的瑞士父母想用一个外国脸的孩子在小区出风头。



后来瑞士爸爸和姐姐分别进了监狱，而瑞士妈妈按照伊莲娜的说法，有酒精依赖症，丈夫死后，她就变得非常潦倒，伊莲娜说：“前不久我还在街上看到她乞讨，我给了她点钱。”



而韩国的亲生父母，伊莲娜没有找到。她的身世被改过，所以她都不知道自己的真正的生日。她生活过的那个孤儿院不愿吐露实情。“一定是有什么难以启齿的故事，所以他们不能说，”伊莲娜这样想。

米拉的故事



米拉1974年生于韩国的一个多子女家庭，很小的时候，她掉进了地炉(当时韩国家庭还用这种明火取暖方式)，所以她被严重烧伤。



与此同时，一位瑞士女牧师读了一本生活在亚洲的美国牧师Pearl S. Buck的书，书中写了一些中国家庭的生活现状和痛苦。这位女牧师非常受启发，她对自己说：“我不能帮助世界上所有受苦受难的孩子，但是起码我可以帮助一个。”她自己当时已经是两个孩子的妈妈。



而韩国的米拉的生母作出了一个非常极端的决定，她将浑身带有烧伤疤痕的米拉送进了孤儿院，并且认为，他的丈夫离开了家，据说为了让她将米拉送走。



因为这位瑞士女牧师已经有自己的孩子，所以不能得到一个“真正的”新生儿，这个看法当时在瑞士受到一致公认。所以不到两岁，满身伤疤的米拉成为这个牧师家庭最合适的选择。

莱阿的故事



莱阿1974年6岁的时候，和比她大两岁的亲哥哥一起来到瑞士，她的瑞士父母以为自己抱养了两个孤儿，无论如何纸张上是这么写的。当他们后来忽然得知，莱阿和哥哥的亲生父母其实还在世的时候，大吃一惊。“但是即便知道了实情，他们当然也不能再说，那他们就不要我们了，”莱阿说。所以她和哥哥就留了下来。



莱阿说他们度过了非常幸福的童年，因为他们的瑞士父母一直非常渴望孩子，莱阿兄妹的到来，令他们如获至宝。“他们给我们安全感，”莱阿回忆，她曾多次夜里跑到父母的睡房去，就是为了保证他们还在。



莱阿和哥哥后来找到了他们的韩国父母，并去拜访了他们。“我不知道他们把我们给出去的真实原因，”莱阿说：“我虽然有肺结核，但这一定不是唯一的原因。”有可能是祖父母当时做出的决定，因为这样孩子可能会有更好的前程。“我生父是朝鲜人，他酗酒而且赌博。”

SRF Adoption 收养录像 瑞士电视台SRF，2013年12月6日《晚间新闻》

汤姆的故事

汤姆的瑞士父母不能生育，他们想收养一个瑞士孩子，但是没有找到，所以1970年他们收养了一个韩国女孩，两年后又收养了汤姆。



而汤姆的瑞士父母不知道的是，汤姆的身份是被调换的，这是汤姆三年前才知道的事，原来要来瑞士的是另外一个男孩，但是在最后的时刻，那个男孩的亲生祖父母把他留下了。“我其实是插了个空子来到了瑞士，”汤姆说，他那时有可能4岁半左右，他自己也不清楚。



直到现在他依然过着错误的生日，一个陌生男孩的生日，那位被祖父母留在了自己祖国的男孩到底是谁，汤姆到今天都不知道。





(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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