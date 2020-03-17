此内容发布于2020年3月17日 下午3:17

(© Keystone / Gaetan Bally)

目前，由瑞士各地居民或慈善机构组织的地方性援助团体，正如雨后春笋般涌现，以便为那些最易感染新冠病毒的高危群体及时提供帮助。



近日，瑞士各地居民在WhatsApp或Facebook等社交平台上自发组建了数百个非正式群组，从而为居住在同一或临近区域、经强烈建议应在疫情持续蔓延期间待在家中的老年人提供帮助。



作为新冠病毒高危易感群体，老年人尤其需要切实的外界帮助-譬如购买基本生活日用品，与此同时，他们还有情感或交际上的需求，以免在非常时期被外界隔绝、孤立。



因此，诸如“Gärn Gschee – Basel Hilft”(别客气–巴塞尔帮助您，德)外部链接这种民间倡议应运而生，当地的老年人可以通过发帖简要概述自己具体需要什么样的帮助，随后由群组里的其他“志愿者”为发帖的老人提供相应的服务。“我想找人帮忙从市场上购买2.6公斤的洋蓟，”一位74岁的高龄女性发帖“求助”。没过多久，2.6公斤的洋蓟就送上门了。



hilf-jetzt.ch(现在就提供帮助)外部链接网站现已汇集了海量互助倡议小组信息，其中绝大多数倡议是由各地居民自发组织的，并为有意愿为所属地区的老者提供帮助的人提供了本地小组链接。截至3月16日，瑞士各地居民已相继组建起347个支援倡议群组。



此外，其他社会团体也不逞多让，积极呼吁民众团结一致，以响应瑞士联邦总统西蒙奈特·索马鲁嘎(Simonetta Sommaruga)的倡议。



本周一(3月16日)，瑞士红十字会(Swiss Red Cross)携手瑞士公用事业协会(Swiss Public Utility Society)推出了一款名为“Five up”的应用程序，以便为各志愿者群组间的协调对接工作提供专门的网络空间。





swissinfo.ch/Keystone-SDA/dos,cp

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