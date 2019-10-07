此内容发布于2019年10月7日 上午11:00

瑞士的网络情感骗局出现剧增，警方及犯罪预防机构推出宣传海报让人们提高警惕。 (KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER)

网络诈骗多种多样，瑞士近年来网络情感诈骗案例出现剧增趋势趋势。瑞士警方和犯罪防御机构SKP于10月初推出宣传海报，警示人们不要受到网络情感诈骗的侵害，并告诫人们面对这样的情况应该采取怎样处理。

瑞士网络情感骗局从初期的9238起，增加到2018年的16'319起，涨幅高达76.7%。

网络情感欺骗被称为“浪漫骗局”(Romance Scam)或者“恋爱骗局”(Love Scam)，是现代社会中网络上的一种骗局，利用假头像在社交媒体或者交友网站上行骗，一旦与目标取得联系，马上开始上演恋爱戏码。

通过Skype、Whatsapp或者电邮投递温婉情书，并提出见面，但是就在即将见面的时候，又会因突发事件而不能如期赴约。理由多种多样，比如出事故、遭抢劫或者生病等种种原因。然后就会要求约见对象承担治疗费、旅费或者其他费用，有时会索取现金输入账号，但始终不会露面。

这样的犯罪给人带来的不只是经济损失，往往还伴随情感上的折磨。新推出的宣传海报的题目叫：“您也会这样做吗？”这一由警方和犯罪防御机构联合推出的海报是为了警告人们远离骗局。

犯罪防御机构建议人们向警方举报骗子的所有相关信息，无论是账号、电话号码、电邮地址，还是网络名称。还告诉人们成为情感骗局的牺牲者，不必过多自责，感到羞耻，因为警方不会指责人性弱点，而更关心缉捕罪犯。



sda-ats/瑞士资讯swissinfo.ch/xy

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram