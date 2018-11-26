此内容发布于2018年11月26日 下午3:45 最后更新 - 2018年11月26日 -15:45

如果说人工智能和自动化势必会导致社会失业率骤然提高，那么“机器人税”或将成为对人工智能时代持悲观论调的受访者来说最切实有利的补偿措施。

(Keystone)

由瑞士资讯swissinfo.ch母公司-瑞士广播电视集团(SBC)委托Link研究所(Link Institute)实施的民意调查显示，仅34%的瑞士人视人工智能为“助理”而非“劲敌”，并坚信自己的工作岗位不会因自动化和机器学习而岌岌可危。



在Link研究所随访的2092人中，近半数受访者认为，他们的部分日常性工作可转交予机器及电脑运算程序来完成；而15%接受调研的在岗员工深信，机器人完全可以胜任自己目前处理的绝大部分常规性事务。只有2%的受访人员坦言有强烈的预感，在不久的将来，他们的工作岗位会彻底被技术所取代。



而在企业家、白手起家的个体经营者以及拥有一技之长且从事自由职业的专业人士看来，至少他们所从事的工作不会轻易遭受自动化的侵蚀与替代。与之形成鲜明对比的是，逾三分之一处的学徒(35%)认为，伴随着人工智能的迅速崛起，自己案头相当一部分日常性工作职责属于可替代性强的高危事务。如果说人工智能(AI)和自动化势必会导致社会失业率骤然提高，那么业界俗称的“机器人税”或将成为对人工智能时代持悲观论调的受访者来说最切实有利的补偿措施。

sbc1 Job threat perception by profession

视人工智能为威胁的绝不仅仅只是人们赖以谋生的工作饭碗。在此次参与调研的受访群体看来，隐私和民主这两大领域也同样在技术这把利刃面前危如累卵。人们普遍对人工智能在军事范畴中的应用以及借助人工智能获知民众个人政治理念与见解和私人数据尤为关注。

sbc2 Ai perception by domain

尽管如此，也并非所有人都持悲观绝望的态度。在此次调研中，不少受访者认为诸如此类的技术进步在医疗健康及日常生活领域为人类所提供新的发展契机也不容小觑。譬如，人工智能可用于健全公共安全体系，机器人能实施医疗手术，而新技术亦可顶替公共行政机构完成某些重复性的日常工作。





RTS/ac

Neuer Inhalt Horizontal Line