瑞士人手里到底有多少枪？

瑞士射击协会目前用这个海报进行宣传，反对武器法变更。 swissinfo.ch

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瑞士人对枪支的管理并不像其他国家那样严格，虽然现在大多数服兵役军人家中有枪的时代已经过去，但是据统计，在瑞士私人手中依然有超过250万枪支。现在国会要改变这一现状，修改相关法律，而射击爱好者们对此十分不满，他们准备发起全民投票。



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为什么几乎“家家有枪”的瑞士反倒不常发生枪击事件？美国作家约翰·麦克菲(John McPhee)早在上世纪80年代就在他所著的《荷枪实弹的和平瑞士》中就提出了这样的问题，对此这位散文家只是风轻云淡地说：因为这是被禁止的。



而美国搞笑节目《每日秀》中对瑞士这种现象的表述则就没有那么严肃了。主持人麦克·科斯塔(Michael Kosta)走访了瑞士的射击场，对瑞士的武器文化进行报道，请欣赏下面的英文视频。

这位美国主持人在射击场遇到了瑞士前联邦委员撒母耳・施密德(Samuel Schmid)，他说出了虽然很多瑞士人手中都有枪，但却少有因开枪造成恶性事件造成死伤的恶性事件的原因：“我们瑞士人对枪支有一种由衷的崇敬，所以私人拥有枪支完全不成问题。”



其他国家的人经常对瑞士服兵役的军人将枪支带回家保管感到吃惊、不解和好奇。以前常常有外国游客，看着穿着牛仔夹克的小青年骑着摩托车肩上扛着冲锋枪满街跑的景象而吓得目瞪口呆，其实完全不必大惊小怪，因为这只是周六地方射击俱乐部下课了。



瑞士是世界上少数几个没有军队的国家，推行全民皆兵，时刻做好应战准备是瑞士人公认的理念，因此看到荷枪实弹的公民，在瑞士是再寻常不过的事。但是自1989年柏林墙倒塌以来，事态有所改变，在一次全民投票中，三分之一的瑞士人赞同取消军队，许多事情发生了变化。

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如今瑞士公民与军队之间的情感色彩与二战和冷战时期不再一样。军队的人数在减少，军人也不再那么常见。而家中有个冲锋枪也不再像以前那样时髦。



家中枪支减少



2017年，共有1523支冲锋枪和990杆步枪被退役军人购买回家，根据瑞士《一瞥报》报道，90%服役军人在军役结束后不再将使用过的武器带回家。



早在2004年前瑞士退役官兵将使用的武器买回家的比例尚为43%：超过20’000支冲锋枪和12’000支手枪交到公民手中，这一数据来自2004年出台的《军队改革21》，这项改革减少了军队的人数和军库的物资储备。



在此后的几年，枪支随退役军人归家的数字迅速下降，自2004年至今退役军人总共带走106’000支武器。自2010年起，还规定将枪支带回家的人必须经常参加射击训练，这条规定无疑进一步削弱了瑞士人的收藏枪支意识。



买枪热



但这不意味着，许多瑞士人爱枪热情在消亡。根据《新苏黎世报周日版》(NZZ am Sonntag)的一篇报道，在过去一年各州批准了30’000至35’000份购枪许可证书，在瑞士，手枪、左轮手枪和半自动步枪需要许可才能购买。去年真正购入的枪支数量在45’000和55’000之间。

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《新苏黎世报》根据过去几年联邦的估测和购枪调查得出结果，瑞士公民手中约有250-300万件武器。



2011年，一个日内瓦非政府组织统计得出的数据甚至多达340万支，按照这个数字，在世界范围内，瑞士成为人口中枪支密度第三大国，仅排在美国和也门之后。但是同一组织2017年的最新数据修正为瑞士230万支武器在私人手中，也就是相当于瑞士每三、四个人中就有一人拥有枪支。



瑞士人口中枪支密度的巨大，不仅是因为瑞士军人服役后拥有将枪支购入的可能性，还是因为瑞士的相关法律比较宽松。然而这种情况很有可能不久就会发生改变。瑞士政府计划强化武器政策，使之与欧盟政策相适应。



严苛条例



自2015年11月巴黎恐袭之后，欧盟规定禁止私人拥有半自动武器，而瑞士军队的突击步枪则正属于该类武器。瑞士属于申根，有义务至2019年5月之前，贯彻欧洲武器法中的最基本条例。瑞士经过交涉，得到些许例外，比如退役军人带回家的枪支不受禁止条例限制，只有转卖这些枪支时才需要按照新法提出申请；还规定射击爱好者则必须成为一个射击俱乐部成员，或能证明自己按时参加射击训练。



瑞士射击协会觉得这一枪支法的修订太过夸张。他们担心瑞士的射击运动会葬送于新法规之下，人们也会戴上有色眼镜来看待武器拥有者。因此瑞士射击协会(Schiesssportverband外部链接)发起全民投票动议反对这一武器法改革。



2019年1月中旬，瑞士射击协会将收集来的125’000个公民签名递交到联邦秘书处，在瑞士发起一项全民公投需要收集50’000个有效签名。瑞士全民将于2019年5月19日针对该动议举行投票。

当武器丢失之后

2018年瑞士共有107件武器申报丢失，比2017年多出86件，2016年丢失的枪支为69支。瑞士联邦国防、民防和体育部(VBS)证实了《一瞥报》的这一数据。

自2009年至今，瑞士共丢失了766支武器，去年找到了36支，其中3支冲锋步枪在国外发现。瑞士军队发言人Stefan Hofer表示：武器丢失的原因多种多样，有时是在家中失窃，有时丢在路上或因失火而被毁。自1969年以来，瑞士丢失的武器总计多达5000多件。 (来源：SDA)

(翻译：杨煦冬)