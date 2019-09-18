此内容发布于2019年9月18日 上午10:03

采蘑菇别有情趣，但食用前必须仔细甄别。 (Keystone)

初秋来临，又是一年蘑菇季。树林里采蘑菇爱好者越来越多，蘑菇检查站也越来越热闹。

瑞士全国目前有350家蘑菇鉴别站点，但其数量日益减少。“每年都有20到30个左右检查站关门，降幅达到5-10％，”菌类监控协会(多语)外部链接发言人Marionna Schlatter透露。

自1992年以来，瑞士各州和市政当局便不再有义务向公众提供菌类鉴别服务。一些州和市政府会保留该服务到现任检查员退休，之后便会节省开支不再延续该岗位。这样一来，瑞士的蘑菇检查站会随着时间的推移而陆续消失。

菌类监控协会担心这种情况会导致更多蘑菇中毒案例。作为蘑菇检查员的Schlatter深知树林中的毒蘑菇危险就仿佛“滴答作响的定时炸弹”。

该协会注意到，在没有检查站的地区，采蘑人在不确定蘑菇种类时往往会传送照片至社交媒体，以求咨询。但是“应用程序根本几乎不可能精确检测蘑菇毒性，” Schlatter表示，因为同类蘑菇可能因为成长期和土壤养分等因素而有着不同外形。

一旦疑似蘑菇中毒，可以拨通提供24小时服务的145中毒紧急热线(Tox Info Suisse，多语)外部链接。今年，该热钱已经接到大量求助电话。

瑞士蘑菇检查员呼吁政府考虑将蘑菇鉴定站重新纳入公共服务范畴，并相应地修改“联邦食品法”。但是，政府认为没有必要采取措施，因为消费属于私人事务范畴，应由个人承担责任。







SRF/ts

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram