民众提高了食品等必需消费品支出，削减服装和化妆品方面的开支，同时其捐款额也在上升。 (Keystone)

一项调查显示，新冠肺炎引发的封城措施已经改变瑞士人的消费习惯，更少人使用现金和自动提款机。

《新苏黎世报周日版》(NZZ am Sonntag)写道，这场危机改变了人们的消费重点，该报道援引了邮政银行(Postfinance)的一项调查。例如，自从3月中旬采取严格的防疫措施以来，消费者在个人卫生和化妆品方面的支出同比下降53%。文章反问道，如果你连家门都不出，又何必化妆？

服装开支下降了一半以上，鞋类支出下降了80%多。必选消费变得越来越重要，瑞士消费者在食品上的开支大幅上升了18.6%。

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此外，食物外卖量在不断上升。由于酒吧和餐馆纷纷歇业，因此饭店消费明显下降。2019年邮政银行客户的饭店消费总额为6’700万瑞郎(合人民币4.83亿)，但今年春天他们的饭店消费总额仅约为1’300万瑞郎。该报称，这主要是因为一些小吃店还在继续营业。

由于公共休闲娱乐活动已被全面禁止，因此您必须以其他方式打发时间，这种情况会一直会延续下去。传媒方面的消费支出快速上升。然而瑞士人显然不是只顾自己。调查显示，在危机期间，瑞士人的捐款额提高了大约20%。

《新苏黎世报周日版》解释说，邮政银行的研究数据采集自其客户的网上银行消费数据，该数据已经过匿名处理和法律验证。数据涵盖在实体店和网上使用邮政银行卡购买的商品。邮政银行拥有约270万客户，其中近180万客户开通了网银业务。

文章评论说，当情况恢复正常时，我们中的许多人将回到过去的消费习惯，但是这次疫情肯定会产生一定的影响。





swissinfo.ch/jc

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