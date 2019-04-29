其实瑞士传统监狱铁栏之后，越狱人数已大幅减少。

(Keystone / Gaetan Bally)

一项欧洲最新调查显示，瑞士是犯人逃跑最多的国家。2017年在一万名犯人中255人逃之夭夭。这对任何国家来说都不是什么喜讯，而瑞士专家却另有一套看法，认为这一排名实际上“颠倒是非”，排名越差反倒越好。

在47个国家中进行的调查中，瑞士在押犯逃跑人数最多，排名最末。



2017年瑞士10'000名在押犯中255人逃跑。而其他国家这一数字要小得多：法国万人中只有88人；德国61人；奥地利30人；西班牙只有2人逃走。斯堪的纳维亚国家的数据与瑞士相似：芬兰252人；瑞典238人。

Flüchtige In der Schweiz sind 2017 255 Personen aus Vollzugsanstalten gelohen

“自由不能在监狱中学习”



这么高的越狱数字，按照调查报告作者洛桑犯罪学教授Marcelo F. Aebi的说法，是因为瑞士及斯堪的纳维亚国家执行开放或半开放式监禁。这样做是为了让犯人在服刑期满后能很快适应自由的生活。“自由不能在监狱中学习，”Aebi说。



“因此乍一看的‘坏消息’，实际上是‘好消息’，”这位教授强调说。注重开放式监禁和关注犯人刑满释放后重新融入社会的国家，一般监狱中的囚犯人数较低；重新犯罪的人较少；罪犯出狱后也比较容易融入社会。

Insassen In der Schweiz sitzen 8.1 Personen pro 10'000 Einwohner im Gefängnis

“那些不认可开放式监禁，监狱管理森严的国家，长远上看，重新犯罪的比例为50%左右，”Aebi说。也就是说，每2个囚犯中就有一个几年后又会回到监狱。而在那些实行开放式监禁的国家，重新犯罪率则为38%。



为了较低的重新犯罪率，逃跑几个犯人，是“人性化监狱系统”所付出的代价，Aebi做出这样的评论：“瑞士司法机构，在核查哪些犯人适合开放式监禁时，采取非常谨慎的态度。”

传统越狱在逐渐减少



如果仔细观察瑞士犯人逃跑数字，会发现实际上瑞士封闭式监狱中的越狱现象已经大幅减少。



2010年24名在押犯从牢房中逃走，去年则只有6人越狱。而开放式监禁的犯人的逃跑人数每年有所浮动，2012年逃走250人，2017年170人。

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