此内容发布于2018年6月12日 上午9:09 最后更新 - 2018年6月12日 -09:09

曾在嗷嗷待哺的年龄被迫离开母亲、后为同族所不容的坎坷经历，并没有影响戈玛成为一个好妈妈。1971年，它生下了唯一的孩子塔姆坦(Tamtam)。 (Keystone)

放眼欧洲所有动物园，它是第一只在园内出生的猩猩；而今，以58岁高龄与世长辞的它成了迄今世界上第二长寿的猩猩。而真正让世人感怀伤情、留恋叹惋的，当数戈玛(Goma)饱经世变的传奇一生。

2014年的戈玛 (Keystone)

戈玛长于异族、回归同类后历经悲欢离合最终被接纳的离奇经历，曾是世界各地报章竞相追逐的话题。

戈玛出生于1959年9月23日。彼时，动物园担心它那育儿经验不足的母亲会忽略戈玛的所需，因此，时任动物园园长的Ernst Lang把它带回家，并以“人类父亲”的身份抚养它长大。

约莫一岁左右，戈玛被送回了动物园，重新见到了同族亲属。然而收留它的巴塞尔动物园发现，由于它疏离族群、不同寻常的孤僻童年，戈玛在接下来的很长一段时间里都为其他猩猩视为“异类”、“外人”。直到生命的最后二十年，它才通过自己的努力想方设法逐渐融入了群体。

曾在嗷嗷待哺的年龄被迫离开母亲、后为同族所不容的坎坷经历，并没有影响戈玛成为一个好妈妈。1971年，它生下了唯一的孩子塔姆坦(Tamtam)，并且在完全没有人类从旁协助或干预的情况下独自抚养儿子长大，这同样引起了国际社会的关注。



但在过去的数周里，戈玛显得异常疲倦，失去了进食的欲望。上周四(6月7日)早晨，它徐徐踱回自己的隔室内，不久之后，虽然同伴的猩猩们一再靠近并轻柔地推它，但它已没有任何反应。

据巴塞尔动物园介绍，大猩猩的平均寿命为40岁，58岁已是非人类灵长类动物的高龄期。而世界上最长寿的圈养猩猩名叫科罗(Colo)，以60岁高龄于去年在美国俄亥俄州逝世。

动物园担心它那育儿经验不足的母亲会忽略戈玛的所需，因此，时任动物园园长的Ernst Lang把它带回家，并以“人类父亲”的身份抚养它长大。 (Basel Zoo)

SDA-ATS/ts

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