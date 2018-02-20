此内容发布于2018年2月20日 上午9:32 最后更新 - 2018年2月20日 -09:32

即使在幼儿园里，空座位也更加稀松平常。 (Keystone)

大多数人以为逃课的学生都是大孩子，但专家透露，小学生旷课也成了瑞士日益严重的问题。

“这种现象从幼儿园就已经开始了，很多孩子都会缺席，”圣加仑州校长联合会会长在最近一次报道中告诉瑞士德语区电视台。

幼儿园(瑞士的4-6岁儿童)与小学学生逃课比例的增加令他感到担忧。“我们不能再继续忽视，必须严肃对待这个问题了。否则十年后我们将会面对更大的问题，那时缺课率会达到20-30%，”他指出。

这是为什么该州于2014年就针对这个问题成立了工作组，2017年又进行了扩充。该工作组由工作在学校、卫生与社工领域的代表组成。圣加仑州学校辅导服务(德)外部链接副主任艾尔斯贝特·弗赖塔格(Elsbeth Freitag)便是其中一员。

她在谈到6-8岁儿童旷课的原因时说：“我们从调研中了解到，害怕可能是造成80%逃学案例的一个因素。”这可能是害怕学校、害怕考试不及格、害怕被人欺凌。

害怕学校可能导致家长允许孩子留在家里不去上学，常常一留就是几天甚至几个星期。但许多这样的孩子为此感到羞耻，因而不愿谈论，弗赖塔格向德语区电视台表示。

全国趋势

瑞士尚无全国性的旷课数据，但瑞士教师协会(LCH，德)外部链接称，在低龄儿童当中也观察到旷课增多的总体趋势。协会秘书长弗朗兹斯卡·彼得汉斯(Franziska Peterhans)告诉瑞士资讯swissinfo.ch，幼儿园阶段的旷课现象经常发生在要去森林野游的时候，家长们会因自己“一定程度上觉得野游太危险或收费太高”，而替自家孩子请假。这常常是些缺乏户外经验的家长。

彼得汉斯在电邮评论中写道：同样是这些家长，他们还经常认为学校对自己的孩子要求过多，学校规定的某些原则也未必真有必要。

她指出，无论哪个年龄，旷课都是严重问题。这一问题必须得到认识，并采取措施来改变现状：因此像圣加仑州那样从各个角度来审视该问题，无疑很有必要。

比如圣加仑工作小组就利用信息宣传与额外教师培训，来引起对这个问题的重视。



家长态度

某些探究高年级学生(12-17岁)旷课原因的调研确实存在。弗里堡大学教育学荣誉退休教授玛格丽特·施塔姆(Margrit Stamm，德)外部链接做了2008年的调研。这些高年级学生逃课的主要原因包括厌倦学校，或是学业落后。

施塔姆告诉德语区电视台，自己并不对旷课影响到低龄学生感到吃惊。她表示，社会上的各种价值观发生了改变，当今一代家长更容易抵制学校的各项规章制度。

专家们一致认为，家长也需对此负起责任。目前家长可能会因孩子缺课而被处以罚款(各州金额不同)，或者在孩子缺勤时间过长时，被举报给儿童保护服务机构，由后者决定需采取的进一步措施。遇到极端案例时，甚至可能调用警力。不过，首先总是会非常谨慎地考虑具体情况及其背后的原因。

教师协会的彼得汉斯同时确认，另一个问题，则是家长们在学期当中带孩子出去度假的趋势与日俱增。这类缺课需要得到学校的批准。

“这种‘翘课’给教师造成了额外的工作，因为学生回来后必须要补课，还需给家长们提供正确指导，以协助补上课堂作业，”她指出。



(翻译：小雷), SRF/瑞士资讯swissinfo.ch/ilj

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